檢疫、執法被點名 香港續列美國旅遊警示最高級

美維持對港最高第4級「切勿前往」警示。圖為香港維多利亞港區。(歐新社)

香港 昨天新增4375例新冠確診，創3個多月以來新高；衛生官員表示，疫情 呈現上升趨勢。美國自今年3月將香港列入旅遊警示第4級，呼籲公民「切勿前往旅遊」（Do Not Travel），近日更新提示，香港維持第4級；商界擔心，檢疫措施可能使香港競爭力下降、外資撤離。

美國國務院 日前更新部分國家及地區的旅遊提示，香港與俄羅斯、北韓、伊朗、伊拉克、緬甸等7個政治情況不安定的地方，同列為最高的第四級；中國及哥倫比亞等則被評為需「重新考慮行程」的第三級。

而3月時因疫情嚴峻與香港並列第4級的南韓及新加坡，早於4月中下調至最低的第一級。

美國國務院表示，由於中國及香港執行嚴格防疫措施，家長和兒童可能面臨被分開的風險，呼籲國民不要赴港；官網也強調，由於香港任意執行法律（arbitrary enforcement of local laws），國民應重新考慮是否前往。

美國國務院更參考上海、新疆和西藏問題，指出外國公民在中國、香港都有機會，隨時面對出入境自由的威脅，包括當局實施宵禁和旅行限制。

廠商會會長史立德表示，檢疫措施可能令香港競爭力下降，不少以往在港有業務的美國金融及採購公司已遷址新加坡，希望當局可縮短檢疫措施。

不過，香港21日新增確診4375例、3名病患死亡。這是香港時隔3個月，再次單日確診破4000。衛生官員表示，疫情呈現上升，新增確診數字「兩周翻一翻」，官員此前估計，若當局採取更寬鬆的防疫措施，當地確診數字可能會倍升。