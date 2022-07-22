港6月通脹1.8%今年新高 電力、燃氣大漲 學者料續升

香港特區政府統計處21日公布2022年6月的消費物價指數，整體物價按年上升1.8%。圖為市民排隊買外賣。（香港中通社）

港府統計處21日公布6月綜合消費物價指數（CPI），較5月增加0.6個百分點來到1.8%，創下今年新高。分析各項商品及服務，發現「電力、燃氣及水」升幅最高，生鮮、蔬果等食品也達到雙位數升幅。

根據報告，6月通脹率達到1.8%，政府解釋，由於今年5月的較高電費補貼影響，在6月已大部分消散，導致升幅較大。

觀察各個細項，「電力、燃氣及水」類別升幅最高，達14.1%，其中「石油 氣及其他燃料」升幅達22.3%，汽油和電力分別升18.4%及17.1%。衣物和基本食品升幅分別為5.5%及4.8%，其中鮮果增加16%、淡水魚升13.3％；外食及外賣升幅3.5%，住屋則跌0.5%。

政府發言人表示，外圍價格壓力預期將持續顯著，但香港 成本壓力保持輕微，短期內通脹應會維持溫和。

經濟學者李兆波也說，隨著本港經濟和消費氣氛恢復，1.8%通脹屬正常及溫和，並預料年底通脹率會升至2%至3%。他說，燃料通脹攀升是隨外圍能源價格上漲，相對於食品來說，對民生影響仍較少。

此外，中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，1.8%通脹並不嚴重，原因是美元強，使香港進口貨品價格不高。他說，食品、交通和租金 3項最影響通脹，不過租金沒上漲，計程車截至上月也沒加價，食品和餐廳雖受惠於防疫放寬而略加價，但整體通脹亦輕微。