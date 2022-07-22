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港人淚別安安 人大常委：中央考慮再送大熊貓

香港新聞組／香港22日電
香港海洋公園大貓熊安安離世，市民到場悼念。（中新社）
香港海洋公園大貓熊安安離世，市民到場悼念。（中新社）

由中國送給香港海洋公園的大熊貓安安，早前身體虛弱無法進食，狀況持續到20日，由園方安排安樂死，享壽35歲，等同於人類105歲高齡。香港市民連日到海洋公園探望，還有人獲悉安安離世時傷心流淚。

園方表示，安安過去數周間身體狀況轉差，食量減少，上周日開始完全停止進食，只喝流質飲品。由於安安年事已高，園方及漁護署獸醫在徵詢中國大熊貓保護研究中心後，忍痛讓安安接受安樂死，讓牠免於痛苦。

21日早上8時40分，安安在園內的「香港賽馬會四川奇珍館」進行安樂死，享年35歲。園方並在該館內設置弔唁冊，不少市民到場悼念並留言；有人說，回歸後到港的安安無可取代，「是時代見證」。有學童相約悼念，表示「感謝安安一直以來的陪伴，永遠愛牠」。

也有不少市民在網上吊唁冊留言，並分享往日拍攝的安安照片及視頻，感動說：「香港人不會忘記你。」

隨著安安、佳佳先後離世，目前在香港的大熊貓剩下盈盈和樂樂。中國人大常委譚耀宗認為，如果特區政府提出要求，中央很樂意考慮再送大熊貓到港，可能在香港回歸25周年做安排。

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