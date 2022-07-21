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伴港人23載 35歲熊貓「安安」健康轉差離世

香港新聞組／香港21日電
香港海洋公園的大熊貓安安今年已35歲，是高齡「熊瑞」。（新華社資料照片）
香港海洋公園的大熊貓安安今年已35歲，是高齡「熊瑞」。（新華社資料照片）

陪伴港人23年、高齡35歲的香港海洋公園明星動物大熊貓「安安」，近日傳來食欲不振的消息。園方日前呼籲公眾為「安安」集氣加油，海洋公園21日表示，已於今早8時40分為安安進行安樂死，終年35歲，即人類的105歲。

香港01報導，海洋公園表示，以哀痛心情宣布，安安的健康狀況在過去數星期慢慢轉差，食量逐漸減少，7月17日開始完全停止進食固體食物，只飲用食水和電解質飲料。與此同時，牠的活動量大幅減少，休息時間亦相對增加。對於年事已高的安安，可做的治療方案僅限於減輕其不適或緊張情緒。

不幸地，安安的身體狀況變得十分虛弱，在人道而言，牠的生命在已走到盡頭。海洋公園及漁農自然護理署的獸醫在徵詢中國大熊貓保護研究中心後，忍痛讓安安接受安樂死，令牠免於痛苦。海洋公園獸醫總監馬伯樂於上午8時40分，在安安位於「香港賽馬會四川奇珍館」的居所內為牠進行有關程序。

港媒報導，『百歲熊瑞』「安安」是人工飼養環境下，全球最長壽的雄性大熊貓。由於「安安」年事已高，加上患有高血壓、關節痛和白內障，園方透露，過去兩周「安安」食欲欠佳和減少活動量，休息時間亦增加，故旅客未能在展館見到「安安」。

1999年香港回歸兩周年，中國政府贈送兩隻熊貓──20歲的佳佳和12歲的安安當作賀禮。佳佳在六年前健康急劇轉差，海洋公園獸醫於2016年10月為其安排安樂死，終年38歲。

安安、佳佳和後來搬入海洋公園的盈盈、樂樂可說是海洋公園的「明星」，節目「天地最前線」曾介紹，牠們每天早上6、7時便起床，晚上7時半用完餐便睡覺；除了吃新鮮竹葉，還會吃蘋果、紅蘿蔔和熟番薯。節目旁白更大爆安安的祕聞：「安安最鍾意吃蘋果，見到紅蘿蔔就會掉頭走。」

另外，節目「東張西望」亦報導過天王劉德華出席盈盈、樂樂到港時的新居開幕儀式，華仔更化身「星級護理員」走進牠們的家打點，非常細心。

香港 蘋果 高血壓

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