香港市民掛國旗被收1.7萬美元檢查費 路政署允退款

香港示意圖。圖／shutterstock

去年國慶前夕，有市民依法申請在路邊掛國旗，卻被路政署徵收逾14萬元（港幣，下同，約1.7萬美元）的檢查費，他們擔心今年掛國旗慶祝會再被徵費。

大公報報導，立法會議員李鎮強指出，申請掛國旗、橫額是免費的，對路政署的收費做法感到不解，已去信要求署方盡快交代。路政署表示會安排退款。

元朗區議員鄧鎔耀表示，去年是香港 回歸祖國24周年，一河之隔的深圳每逢國慶在主幹道兩側掛滿國旗，但這亮麗的街景在香港難見到，故此有一班熱心街坊打算懸掛國旗慶祝。

鄧鎔耀說，鑑於前年路政署曾移除市民自行在街上及多個公眾場所懸掛的國旗，街坊遂向他求助，鄧鎔耀出面代他們向路政署申請，獲批在元朗粉錦公路和錦田公路沿途的燈柱掛上1214面國旗，由去年9月20日至10月9日，為期20天。

鄧鎔耀表示，代街坊提出申請掛國旗後，收到路政署的帳單，要求在11天內繳付逾14萬元，帳單列明檢查費為每面旗每天6元，1214面國旗懸掛20天要繳付14萬5680元，並另繳申請費為1990元。換言之，一面國旗的檢查費為120元。他說，街坊還要付出租用工程車費、購置材料費等，連同路政署檢查費，整個掛國旗活動共用去80萬元，平均掛一面旗要花660元。對於申請掛國旗後收到帳單，鄧鎔耀大感錯愕，但時間緊迫，唯有照付。

鄧鎔耀說，逾百名愛國愛港市民自發參與掛國旗，很多是一家大小分工合作，一班人在家中通宵達旦整理國旗，逐一套進旗桿上，再有部分人在夜晚10時至翌日凌晨3時連續數天在公路兩旁掛上國旗，大家全憑一股愛國心推動。

路政署表示，按照現時港府收回成本的收費原則，本署須向申請人收回路燈維修承建商在旗幟懸掛期間進行巡查工作的費用，根據既定的標準，申請人須就每宗申請繳交1990元的行政費用，另須就每支旗幟繳交每日港幣6元的巡查費。署方去年8月首次接獲民間團體申請於本署轄下的燈柱懸掛國旗以慶祝國慶日，遂按照上述既定程序處理有關申請。