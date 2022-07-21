香港法改會倡增5類網路罪行 若影響人命 最重囚終身

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 法律改革委員會轄下電腦網絡罪行小組委員會昨日發表《依賴電腦網絡的罪行及司法管轄權事宜》諮詢文件，建議制定一項全新針對電腦網絡罪行的特定法例，規管五類依賴電腦網絡的罪行，若有意圖進行犯罪活動者，最重可被判監14年，若影響人命更可被判終身監禁。

文匯報報導，小組表示，目前香港涉及處理電腦網絡罪行的內容分散在不同條例中，部分更已不合時宜，加上香港有維護國家安全的責任，故有需要改革香港的電腦網絡罪行法律。是次建議已兼顧了網民權利、資訊科技業內人士的權益，及保障公眾使用或操作電腦系統時免受騷擾或攻擊的權益和權利。

小組委員會成員、資深大律師陳政龍在記者會上表示，香港目前並無單一條例特定處理電腦網絡罪行，而相關罪行在《刑事罪行條例》及《電訊條例》中訂立，部分已不合時宜。香港上次就電腦網絡罪行的官方研究已追溯至2000年。過去20多年，互聯網科技發展迅速，故有需要檢視有關法律。

他表示，小組委員會建議立法規管五類依賴電腦網絡的罪行，分別為非法取覽程式或數據、非法截取電腦數據、非法干擾電腦數據、非法干擾電腦系統，及提供或管有用作犯罪的器材或數據，以應對資訊科技、電腦和互聯網方面迅速發展對保障個人權利所帶來的挑戰，及其被利用來從事犯罪活動的潛在可能。

陳政龍指出，小組委員會已考慮內地、澳洲 、加拿大、英格蘭、威爾斯、紐西蘭、新加坡 及美國等7個司法管轄區的法律。研究顯示，這些司法管轄區全部均已制定針對電腦網絡罪行的特定法例，或透過其成文法典的某些部分專門處理電腦網絡罪行，藉此就上述5類依賴電腦網絡的罪行及其相關司法管轄權事宜，訂定條文。

被問到在通訊軟件進行犯罪討論會否犯上述罪行，陳政龍表示，有關提供或管有用作犯罪的器材或數據的罪行是針對駭客軟件等，並非一般通訊軟件。

另據明報報導，電腦保安研究員賴灼東質疑，罪行過分「簡單化」，忽略背後技術層面及意圖，比現時「不誠實取用電腦」更闊，更易誤墜法網。