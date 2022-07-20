港議員：政府行政立法關係改善 立法會非「橡皮圖章」

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

中華總商會青年委員會舉辦慶祝香港 特別行政區成立25周年研討會 「青年迎接新機遇 攜手再上新征程」，會上討論到行政立法關係，席中幾位立法會議員不約而同提到立法會並非「橡皮圖章」。

香港01報導，建制派「班長」廖長江表示，立法會有監督政府施政的憲政功能，應「是其是，非其非」；民建聯進出口界議員黃英豪指根據《基本法》，立法會必須對行政機關進行監督和制衡，但必須依法依規且要恰如其分。

廖長江表示，良好的行政立法關係建基一國原則，而在《香港國安法》及「完善選舉制度」落實後，行政立法關係開了新篇。他指新一屆政府行政會議，16位非官守議員中有8位立法會議員，是歷屆新高，相信有助改善新政立法關係。此外，他認為前廳交流會可促進議員官員恆常交流，未來可探討有關跟進方式。他強調，行政立法關係雙向而行，立法機關配合行政機關施政，絕不應盲從附和，立法會要幫助政府做好工作，避免失誤的可能性。

黃英豪指，新一屆政府是回歸以來「最能夠做事的一屆政府」，而行政機關也主動與立法機關溝通，他相信今後政府提出的絕大部份議案和法案都會獲立法會支持。

黃英豪指根據《基本法》，立法會必須對行政機關進行監督和制衡，但必須依法依規且要恰如其分，不能「只講監督制衡，不講支持配合」。選委界陳仲尼表示，行政立法互相配合和制衡，政府有好的建議，議員要幫忙倡議，但當政府有不好的建議，議員要提出問題，作出質詢，希望政府改善。