我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

僅5秒 北加奧克蘭華人Uber司機家門口遭槍殺

彭博：封城封怕了 中國1.5萬富豪掀移民潮

港議員：政府行政立法關係改善 立法會非「橡皮圖章」

香港新聞組／香港20日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

中華總商會青年委員會舉辦慶祝香港特別行政區成立25周年研討會 「青年迎接新機遇 攜手再上新征程」，會上討論到行政立法關係，席中幾位立法會議員不約而同提到立法會並非「橡皮圖章」。

香港01報導，建制派「班長」廖長江表示，立法會有監督政府施政的憲政功能，應「是其是，非其非」；民建聯進出口界議員黃英豪指根據《基本法》，立法會必須對行政機關進行監督和制衡，但必須依法依規且要恰如其分。

廖長江表示，良好的行政立法關係建基一國原則，而在《香港國安法》及「完善選舉制度」落實後，行政立法關係開了新篇。他指新一屆政府行政會議，16位非官守議員中有8位立法會議員，是歷屆新高，相信有助改善新政立法關係。此外，他認為前廳交流會可促進議員官員恆常交流，未來可探討有關跟進方式。他強調，行政立法關係雙向而行，立法機關配合行政機關施政，絕不應盲從附和，立法會要幫助政府做好工作，避免失誤的可能性。

黃英豪指，新一屆政府是回歸以來「最能夠做事的一屆政府」，而行政機關也主動與立法機關溝通，他相信今後政府提出的絕大部份議案和法案都會獲立法會支持。

黃英豪指根據《基本法》，立法會必須對行政機關進行監督和制衡，但必須依法依規且要恰如其分，不能「只講監督制衡，不講支持配合」。選委界陳仲尼表示，行政立法互相配合和制衡，政府有好的建議，議員要幫忙倡議，但當政府有不好的建議，議員要提出問題，作出質詢，希望政府改善。

香港

上一則

中國爛尾樓風暴下…鄭州小夫妻被笑駱駝祥子

下一則

「富含蛋白質」四川千人夜捕幼蟬 高空照有如浩瀚星河

延伸閱讀

CHIPs法案將表決 晶片業者起內訌

CHIPs法案將表決 晶片業者起內訌
白宮消息：拜登可能發布氣候變遷緊急狀態令

白宮消息：拜登可能發布氣候變遷緊急狀態令
捷克高規格禮遇台立法院長到訪 參議院掛中華民國國旗

捷克高規格禮遇台立法院長到訪 參議院掛中華民國國旗
新聞評論／扁珍免訴 民進黨寫立法之恥與司法之辱

新聞評論／扁珍免訴 民進黨寫立法之恥與司法之辱

熱門新聞

「亞洲第一女富豪」龔如心遺產爭奪案纏訟多年。(路透資料照片)

香港富婆龔如心千億港元遺產 指定中國總理、聯合國秘書長來管

2022-07-16 02:15
曾經因日本前首相安倍死亡後與澎湃新聞連線時哽咽，而遭到中國網友網暴的中國媒體人曾穎，19日中午在日本寓所自殺。作家陳嵐證實，目前正在搶救中。（搜狐網）

為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」

2022-07-19 12:51
每當陳皖枝不高興的時候，胡建國就買各種好吃的給陳皖枝吃。（取材自中華網）

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床

2022-07-17 11:00
中國外交部發言人汪文斌。（取材自中國外交部官網）

中澳關係解凍？澳洲煤炭將恢復輸中 中國外交部回應

2022-07-14 07:12
斯里蘭卡宣布國家破產，示威者衝進總統府。（歐新社）

斯里蘭卡破產 中國2原因袖手旁觀

2022-07-12 02:28
3歲半的小女孩走到石像前，含淚擁抱久久不捨離去。（取材自人民日報）

涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了

2022-07-18 11:00

超人氣

更多 >
為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」

為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」
馬斯克裸露又白又胖的身材 比身旁美女還吸睛

馬斯克裸露又白又胖的身材 比身旁美女還吸睛
調查報告：露營婦人遇熊襲 以為逃過一劫卻仍被咬死

調查報告：露營婦人遇熊襲 以為逃過一劫卻仍被咬死
知名警匪劇「法網遊龍」紐約取景 劇組成員當街被槍殺

知名警匪劇「法網遊龍」紐約取景 劇組成員當街被槍殺
田納西新人閃婚5個月 新郎被控殺華裔妻入獄

田納西新人閃婚5個月 新郎被控殺華裔妻入獄