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香港失業率跌至4.7% 待業青年仍多

香港新聞組／香港20日電
香港失業率已降至4.7%，圖為銅鑼灣一間藥妝店已關門。（中新社資料照片）
香港失業率已降至4.7%，圖為銅鑼灣一間藥妝店已關門。（中新社資料照片）

統計處公布，香港最新失業率是4.7%，較上次下跌0.4個百分點，就業不足率由3.5%回落至3%。其中建造業、零售、住宿及膳食服務業以及藝術、娛樂及康樂活動業的失業率及就業不足率，均有相對明顯的跌幅。

大公報報導，4月至6月的失業人數17.86萬人，約減少1.28萬人。就業不足率由3.5%下降至3%，就業不足人數減少至11.16萬人，約減少1.88萬人。

但20至24歲年輕人失業率仍處於11%的高位，而25至27歲年輕人的失業率為5.7%。林振昇期望政府能加強推廣職業教育和就業配對服務等，幫助失業年輕人在經濟前景不明朗下早日重返職場。

香港電台報導，勞工及福利局局長孫玉菡表示，隨著本地疫情大致緩和及社交距離措施逐步放寬，勞工市場有改善，消費券以及保就業計畫亦有幫助。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業，包括零售、住宿及膳食服務業合計的失業率，顯著下跌1.4個百分點至7.4%。餐飲服務活動業的失業率大幅下跌2.4個百分點至8.6%，零售業的失業率下跌0.8個百分點至6.6%。另外，多個其他行業的失業率也下跌，尤其是建造業和藝術、娛樂及康樂活動業。

他預計，勞工市場短期內會進一步改善，但幅度將取決於本地疫情以及環球和本地金融狀況。

另據香港01報導，港九勞工社團聯會議員林振昇和周小松預計下期失業率仍會下跌，望政府能提供就業支援措施和恆常化失業援助計畫，以進一步幫助失業人士。

餐飲服務活動業的失業率大跌2.4個百分點至8.6%，零售業的失業率則下跌至6.6%。林振昇樂見兩個行業的就業情況有改善，他解釋4至6月的疫情較穩定，且有市民趁端午節、佛誕及勞動節等節日參與本地旅行團，甚至有少部分市民外遊，令旅遊業初見曙光。母親節及父親節兩個黃金時期加上派發消費券，令市民更願意消費與家人外出用餐。他亦表示，有大部分在2、3月失業的工友已全面復工。

就業 勞工 疫情

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