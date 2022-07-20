港疫情、移民潮夾擊 進大學競爭放緩 每5考生2上榜

香港示意圖。圖／shutterstock

2022年香港 中學文憑考試（DSE）今日放榜，由港經歷疫暴及移民 潮夾擊校園，今年日校考生中約41.9%，即1萬7269人考獲「33222」最低大學門檻成績，競爭約1.5萬個8大聯招學額，較去年少464人，平均1.15人競爭一個學額，比去年1.36人競爭一學額更低，單以學校考生計，5個接近有兩個可考入大學。

綜合港媒報導，考試及評核局祕書長魏向東預料，今年考生入讀大學機會「一定會增加」，但仍須視報考大學及課程而定。2萬8740名日校考生考獲符合報讀本地副學位課程或應徵有關公務員職位的基本要求。

大公報報導，今屆DSE考生年齡跨度十分大，最年長考生70歲，最年幼的僅得12歲，兩人都是自修生，各考一科。日校生方面，最年輕考生年僅15歲。

另據明報報導，1980年代初，社會正討論「香港前途」問題，當年曾出現移民潮，同樣現象香港近年再現。

據報導，現任香港研究學院總監、智庫新力量網絡主席、香港商業電台嘉賓主持、報紙及雜誌專欄作家的呂大樂觀察到，與當年相比，近年移民潮不少為整個家庭離開香港，反之當年較多以「太空人 模式」，即妻子及子女先移居外地，丈夫留港工作，認為今次移民潮回流的港人會比以往少。他分析，1980年代是香港發展最興旺的時期，反之歐美等地當時的經濟環境並不太好，因而有人出於現實考慮回港發展。不過今次移民潮中，家長攜同子女在當地安頓、一段時間適應後，未必會考慮回流。

報導引述呂大樂認為，移民是生活方式的選擇，明白很多人見到社會環境很多轉變，內心未必舒服而去一個新地方發展，認為這是正常社會現象。被問到移民潮會否影響香港社會保留其核心價值，他認為最重要是「城市本身有否自己的特色」。呂說，身邊有不少內地人在港生活，「神化香港文化的程度，比本地人更甚，可以想像，來或留下都是自我選擇的過程」。他稱其中一個內地朋友在2010年前後抵港，此後一直留在香港，正是因為感到在香港定居更自在、找到一些他想要的事；而對方在這裡居住，都希望這些城市本有的特色可以維持。