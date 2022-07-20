不敵疫情 香港72年美都餐室今年2度停業

美都餐室五○年代開業，樓上雅座仍保留舊轉角唐樓的一整排曲尺形鐵窗。（圖：香港旅遊發展局提供）

屹立油麻地廟街72年歷史、曾成為無數港劇及電影 經典取景地的美都餐室，因疫情 影響關係，繼今年3月起曾休業多個月後，近月一度短暫重開，惟上星期再被巿民發現今年第二度關閘停業，並且在門口貼出新通告，分別以6種不同語言向公眾告別「係咁先啦（是這樣啦），下次再見。」暫未知道何時重開。

香港 01報導，1950年開業的油麻地廟街美都餐室，一直保留六、七○年代舊冰室格局，其別樹一幟的唐樓建築、二樓雅座、碎瓷磚牆壁，曾經是港劇如《酒店風雲》、《廟街·媽·兄弟》及電影的取景勝地，成為中外旅客慕名到訪的打卡勝地， 然而新冠疫情打斷香港自由行盛況，連帶美都亦因此受影響生意大減。

美都餐室五○年代開業。（圖：香港旅遊發展局提供）

記者曾於2月底到訪，當時地下已無人入座，二樓雅座則有廖廖數枱食枱，臨近午巿時段人流稀少，只有一名夥計接待全場顧客，夥計與熟客離開結賬前寒暄數句，臨走前叮囑對方「保重身體呀！」第二代接班人黃醒芬承認3月1日起將會暫停休業，直至5月才會重新開放，「無緊要，咪當唞下咯（休息一下）！」

據了解，美都其後一度重開，惟至上星期起再被巿民發現半年內第二度關閘停業，門口貼出一份通告，分別以日語（Sayonara）、義大利語（ciao）、西班牙語（Adios）、法語（adieu）、及中英語說「再見」，並以中文寫出「係咁先啦，下次再見，拜拜」，未再交代會否重開，只在文末稱「有緣，我哋（我們）一定會再見」餐室電話亦暫時未能接通，未知是否已經結業。不少市民昨獲悉後紛紛到場，將集體回憶記錄於照片上。