香港書展 愛國愛港書湧現 貿發局：不預先審查

第32屆香港書展於20日至26日在香港會議展覽中心舉行，本屆主題為「歷史文化•城市書寫」。（中新社）

香港 書展20日起一連七天在灣仔會展舉行，書商紛紛出版愛國愛港書籍，主辦單位說不會預先對書籍進行審查，但強調參展商要守法。此外，「城市書寫•特選書目」展區，挑選25本城市書寫特選書目，包括西西的「我城」、張愛玲的「傾城之戀」、李碧華的「胭脂扣」……，讓讀者一同從書中見證香港的蛻變。

香港書展今年辦到第32屆，今屆主題定為「歷史文化•城市書寫」，大會期望透過不同作家及作品，多角度呈現香港的魅力，推動閱讀風氣。

今屆書展，文藝廊設有展區，介紹丁新豹、呂大樂、冼玉儀、鄭寶鴻及已故的葉靈鳳等五位歷史文化作家的著作及手稿等。四位作家及葉靈鳳的女兒亦會在書展，分享研究及寫作心得。書展亦會與「香港運動消閒博覽」及「零食世界」同期舉行，預計3個展覽將吸引超過700家展商參與，市民只需一票在手，盡享閱讀、消閒及選購零食樂趣，當中年輕人為參展商各出奇謀攻佔的主力對象。

主辦單位香港貿發局副總裁張淑芬說，不會預先審查書籍，又指非由貿發局判定書籍內容有否侵犯法律。但參展商要守法，亦要遵守參展商守則。

張淑芬又說，有信心今屆書展可吸引很多市民入場，因為會受電子消費券帶動，市民購物意願高，加上港鐵會展站已啟用，認為可帶動人流。

第32屆香港書展於20日至26日在香港會議展覽中心舉行，本屆主題為「歷史文化•城市書寫」，文藝廊展出本地情懷藏品。（中通社）

香港新聞組／香港20日電

文匯報報導，文藝廊開設的四大展區之一「城市書寫•特選書目」，由香港書展的文化活動顧問團，特意挑選了25本城市書寫特選書目，這25本城市書寫特選書目回顧了港人如何在風雨之下同舟共濟，發展出多元的文化視野，娓娓道來屬於這繁華勝地的城市故事。

不少大型連鎖書店 的櫃位上都在顯眼位置，擺放國家主席習近平 七一重要講話內容的書籍，以及介紹中國共產黨歷史、香港回歸祖國等相關書籍。中華書局市場總監陳超英表示，港人熱切期盼能認識祖國、了解國情，有關書籍的市場潛力不容忽略，故書商紛紛出版愛國愛港書籍，讓香港大眾更加深入了解內地，培養愛國情懷。