我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

外國人在美買房創新低 1年買不到10萬戶 中國人仍買最多

北加華人網約車司機 遭劫車槍殺 當場死亡

港教育局與故宮合推中史教材 盼提升學生興趣

香港新聞組／香港19日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

為提升學生對學習中國歷史的興趣，香港故宮文化博物館教育局合作策畫「細說文物—中國歷史教學資源冊」，內含4個學習活動單元，讓老師靈活運用。

明報報導，教育局首席助理秘書長（課程發展）陳碧華明言，教材非強制使用，「唔會話唔用呢個教材就罰，但唔相信老師唔用及唔睇呢份教材」。香港故宮文化博物館館長吳志華則期望，未來會進一步將教材或課程擴展至適用於幼稚園、小學及大專院校。

報導稱，「細說文物—中國歷史教學資源冊」以文物為主軸，並挑選4件文物，包括「於效臺迎勞將軍阿桂凱旋將士等圖」、「雍正臨雍圖」、「二龍戲珠紋長方攢盒」、「紅毛𠸄咭唎國王差使臣馬嘎爾呢貢至詩以誌事」為學習單元。教育局策略伙伴（個人、社會及人文教育）陳嘉雯稱，學生能夠透過教材及從文物中，了解清帝形象與統治政策。她形容老師如同二次策展人，擔當文物與學生之間橋樑，根據課堂內容及學生程度 ，利用教材配合教學。

據報導，皇仁書院校長梁路得說，資源冊具備新意，而且設計彈性，能夠讓學生以活動形式學習，同時適用於不同科目，如中國歷史及視覺藝術科等。此外，吳志華補充，截至目前，香港故宮8月份門票已售出超過90%，即售出12萬張門票。

教育局 香港 博物館

上一則

追著長輩噓寒問暖…包裹在糖衣裡的億元養老騙局

下一則

港50食油47驗出汙污物 94%受汙染

延伸閱讀

紐約市議員聯名發函市長 籲恢復公校預算

紐約市議員聯名發函市長 籲恢復公校預算
兩蔣日記二審 國史館再贏 高院判部分歸國有 可上訴

兩蔣日記二審 國史館再贏 高院判部分歸國有 可上訴
高中補錄換號碼抽籤 紐約市教局變卦

高中補錄換號碼抽籤 紐約市教局變卦
《誰在收藏中國系列：見證香港故宮的誕生》 9日線上免費直播

《誰在收藏中國系列：見證香港故宮的誕生》 9日線上免費直播

熱門新聞

「亞洲第一女富豪」龔如心遺產爭奪案纏訟多年。(路透資料照片)

香港富婆龔如心千億港元遺產 指定中國總理、聯合國秘書長來管

2022-07-16 02:15
每當陳皖枝不高興的時候，胡建國就買各種好吃的給陳皖枝吃。（取材自中華網）

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床

2022-07-17 11:00
中國外交部發言人汪文斌。（取材自中國外交部官網）

中澳關係解凍？澳洲煤炭將恢復輸中 中國外交部回應

2022-07-14 07:12
斯里蘭卡宣布國家破產，示威者衝進總統府。（歐新社）

斯里蘭卡破產 中國2原因袖手旁觀

2022-07-12 02:28
維權的民眾(右方)與警方及不明白衣人士發生推擠。(取材自微博)

400億存款「被消失」 鄭州3000儲戶血濺街頭維權

2022-07-11 02:30
四川成都，居民泡在水中打麻將避暑。(中新社)

快看世界／中國各地高溫難耐 屋頂熱化、拖鞋熱彎

2022-07-15 16:20

超人氣

更多 >
2700萬元投資移民10年騙局 150人上當…聯邦逮2華人

2700萬元投資移民10年騙局 150人上當…聯邦逮2華人
前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期

前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期
北加華人網約車司機 遭劫車槍殺

北加華人網約車司機 遭劫車槍殺
市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺

市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺
涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了

涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了