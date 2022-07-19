港教育局與故宮合推中史教材 盼提升學生興趣

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

為提升學生對學習中國歷史的興趣，香港 故宮文化博物館 與教育局 合作策畫「細說文物—中國歷史教學資源冊」，內含4個學習活動單元，讓老師靈活運用。

明報報導，教育局首席助理秘書長（課程發展）陳碧華明言，教材非強制使用，「唔會話唔用呢個教材就罰，但唔相信老師唔用及唔睇呢份教材」。香港故宮文化博物館館長吳志華則期望，未來會進一步將教材或課程擴展至適用於幼稚園、小學及大專院校。

報導稱，「細說文物—中國歷史教學資源冊」以文物為主軸，並挑選4件文物，包括「於效臺迎勞將軍阿桂凱旋將士等圖」、「雍正臨雍圖」、「二龍戲珠紋長方攢盒」、「紅毛𠸄咭唎國王差使臣馬嘎爾呢貢至詩以誌事」為學習單元。教育局策略伙伴（個人、社會及人文教育）陳嘉雯稱，學生能夠透過教材及從文物中，了解清帝形象與統治政策。她形容老師如同二次策展人，擔當文物與學生之間橋樑，根據課堂內容及學生程度 ，利用教材配合教學。

據報導，皇仁書院校長梁路得說，資源冊具備新意，而且設計彈性，能夠讓學生以活動形式學習，同時適用於不同科目，如中國歷史及視覺藝術科等。此外，吳志華補充，截至目前，香港故宮8月份門票已售出超過90%，即售出12萬張門票。