我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

外國人在美買房創新低 1年買不到10萬戶 中國人仍買最多

北加華人網約車司機 遭劫車槍殺 當場死亡

港50食油47驗出汙污物 94%受汙染

香港新聞組／香港19日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港食用油驚傳出受到汙染，消委會測試市面有售的50款食油，包括橄欖油、椰子油、花生油和粟米油等，發現當中47款樣本檢出一種或以上有害汙染物，占整體94%，引發外界恐慌。

明報報導，29款食油樣本驗出基因致癌物環氧丙醇，其中一款食油更超出歐盟標準約一倍；另有兩款驗出基因致癌物，當中一款輕微超出歐盟標準。消委會稱，是次測試只有3款完全沒檢出汙染物，情况不理想，但亦顯示生產食油過程中做到不含汙染物並非不可能。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

據報導，消委會總幹事黃鳳嫺表示，基因致癌物通過動物實驗顯示會致癌，建議攝取量愈小愈好，但一般情况下對安全影響不大，市民選購食油時應盡可能選擇汙染物較少的樣本。食安中心稱，已跟進消委會的測試及評估風險，結果顯示所有食油樣本在正常情况下食用不影響健康，並符合本港法例要求；中心稱，過去3年共抽取1300多個食油樣本檢測，只有4個未能通過檢測。

報導稱，消委會去年11月至今年1月從超市及百貨公司蒐集50款食油樣本，測試結果顯示，47款驗出一款或以上汙染物，當中20款更驗出3種或以上的有害汙染物。35款食油（70%）驗出塑化劑，當中Gallo特級初榨橄欖油驗出每公斤11毫克DINP，超出食安中心行動水平和歐盟上限（含量為每公斤不多於9毫克）；全部樣本的檢測結果已轉交食安中心跟進。消委會提到，有研究顯示塑化劑為內分泌干擾物質，長期過量進食或影響生殖系統發育。

報導指出，30款樣本驗出有害汙染物氯丙二醇（3-MCPD），但均無超出歐盟標準。至於驗出含基因致癌物環氧丙醇（Glycidol）的29款食油，是油脂在逾200℃脫臭加工過程中形成，當中SuperFoodLab純正椰子油（無味配方）和御品皇純正花生油分別驗出每公斤1100微克及2000微克，均超出歐盟標準每公斤1000微克。

據報導，另有兩款樣本驗出基因致癌物苯並[a]芘，雖全部符合香港的行動水平，但其中一款御萬家百分百純正粟米油，驗出每公斤2.1微克苯並[a]芘，輕微超過歐盟標準的每公斤2微克。是次測試亦檢出4款花生油樣本含黃曲霉毒素。消委會引述SuperFoodLab的代理商表示，塑化劑測試結果並無超出食安中心行動水平，營養含量與標籤資料一致；至於御品皇的代理商表示符合香港法例及要求。

報導稱，是次測試有14款食油樣本是初榨橄欖油及冷壓油，以機械方式製成，理論上生產過程不會使用高溫和其他化學物，但測試發現一款初榨橄欖油和兩款聲稱冷壓生產的茶花籽油樣本同時檢出3-MCPD和環氧丙醇，顯示產品有可能經高溫處理，或受到非冷壓油汙染，當中可能涉違《商品說明條例》，相關資料已轉交海關跟進。

報導指出，另外，8款食油樣本標示的營養素含量，與測試結果差距不符規定，當中6款的飽和脂肪酸及不飽和脂肪酸等含量較標示值超出兩成以上，消委會已將結果交食安中心跟進。

歐盟 致癌 檢測

上一則

港教育局與故宮合推中史教材 盼提升學生興趣

下一則

香港連6天確診突破3000例 增3人死亡

延伸閱讀

小腦萎縮症一家多殘成常態 病友協會：發病趨勢年輕化

小腦萎縮症一家多殘成常態 病友協會：發病趨勢年輕化
有雄性禿該怎麼辦？醫師帶你一次看4種治療法

有雄性禿該怎麼辦？醫師帶你一次看4種治療法
基因釀禍 亞裔較白人易患糖尿病

基因釀禍 亞裔較白人易患糖尿病
研究發現 亞裔比白人更易罹第二型糖尿病 基因是禍首之一

研究發現 亞裔比白人更易罹第二型糖尿病 基因是禍首之一

熱門新聞

「亞洲第一女富豪」龔如心遺產爭奪案纏訟多年。(路透資料照片)

香港富婆龔如心千億港元遺產 指定中國總理、聯合國秘書長來管

2022-07-16 02:15
每當陳皖枝不高興的時候，胡建國就買各種好吃的給陳皖枝吃。（取材自中華網）

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床

2022-07-17 11:00
中國外交部發言人汪文斌。（取材自中國外交部官網）

中澳關係解凍？澳洲煤炭將恢復輸中 中國外交部回應

2022-07-14 07:12
斯里蘭卡宣布國家破產，示威者衝進總統府。（歐新社）

斯里蘭卡破產 中國2原因袖手旁觀

2022-07-12 02:28
維權的民眾(右方)與警方及不明白衣人士發生推擠。(取材自微博)

400億存款「被消失」 鄭州3000儲戶血濺街頭維權

2022-07-11 02:30
四川成都，居民泡在水中打麻將避暑。(中新社)

快看世界／中國各地高溫難耐 屋頂熱化、拖鞋熱彎

2022-07-15 16:20

超人氣

更多 >
2700萬元投資移民10年騙局 150人上當…聯邦逮2華人

2700萬元投資移民10年騙局 150人上當…聯邦逮2華人
前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期

前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期
北加華人網約車司機 遭劫車槍殺

北加華人網約車司機 遭劫車槍殺
市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺

市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺
涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了

涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了