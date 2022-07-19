香港連6天確診突破3000例 增3人死亡

香港染疫確診數，已經連續6天突破3000病例。（美聯社）

香港 連續6天確診數字破3000大關，昨天新增3436宗新冠確診案，其中254宗為海外移入。衛生官員在記者會上同時公布，過去一天再多3名確診者死亡。衛生官員昨天指出，本地確診案有持續上升趨勢，兩周後有可能倍升。

港媒報導，香港郵政昨日宣布，因應澳門 當地疫情發展及相關防疫措施，寄往澳門的所有郵政服務即日起暫停，直至另行通告。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

澳門疫情持續，昨早8時起至23日晚上7時，一連6天將進行第11至13輪全民核酸檢測，每兩日一輪。

明報報導，港府專家顧問、疫苗 可預防疾病科學委員會主席劉宇隆透露，委員會將於下月初討論讓3歲以下兒童接種疫苗的事宜，希望若有藥廠申請降低接種年齡，再通過其他程序後，可在9月為相關幼童打首針、10月接種第二劑，盼盡快將上述年齡層的兩針接種率推高至六成，而他及後稱，此屬「好大挑戰」。

報導稱，港府發言人回覆查詢時稱，港府暫未收到復星醫藥或BioNTech就復必泰（輝瑞、BNT）疫苗、科興就克爾來福疫苗更改適用年齡的申請。根據第599K章《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》，醫衛局長可應疫苗製造商或其代理、入口或批發商申請，並在顧問專家委員會的意見下，批准認可相關疫苗在香港於緊急情况下作指明目的。