香港輔警升旗隊首進校園升五星旗 逾3000宣傳品入校

輔警樂隊及升旗隊首於中學辦升旗儀式，慶祝香港回歸25周年。（視頻截圖）

香港 培僑中學昨日舉行慶祝香港回歸祖國25周年升國旗儀式。香港輔助警察 隊樂隊奏起《歌唱祖國》，為典禮拉開序幕；輔警升旗隊首次進入校園升國旗，他們以整齊畫一的中式步操邁向旗杆，在莊嚴國歌聲中冉冉升起五星紅旗。

文匯報報導，保安局局長鄧炳強致辭時指出，保安局轄下六個紀律部隊和兩支輔助部隊近年致力加強青年工作，培育年輕人正向思維及守法意識，並加強國民身分認同。教育局 局長蔡若蓮則強調，教育局會繼續加強推動國民教育，加深青少年對國家的認識同歸屬感，成為愛國愛港的新一代。

鄧炳強，蔡若蓮，中聯辦警聯部部長陳楓、教科部副部長徐凱，警務處處長蕭澤頤，東區民政事務專員陳尚文昨日為升國旗儀式主禮，培僑中學師生及嘉賓等數百人出席。

鄧炳強致辭時表示，國旗代表國家尊嚴，充分體現國家的主權和驕傲，升國旗儀式可以讓同學進一步認識國旗、國歌和學習相關禮儀，增強同學對國家民族的認同感、歸屬感和自豪感。他呼籲同學積極參與各個紀律及輔助部隊相關的青少年制服團隊。

此外，香港島教育界「我和我的祖國」慶回歸慶典日前於漢華中學舉行，在活動中500名校長、教師、家長及學生，拼貼出「我和我的祖國」巨型圖像，展現及傳遞「我和我的祖國」的願景。活動當日亦向參加者派發了習近平主席重要講話宣傳品3000多份，將重要講話精神送進校園。

主辦方亦將早前舉辦的「我和我的祖國」郵票設計比賽獲獎作品製作成貼圖，由500名師生家長拼貼於一幅長21米、闊15米的巨型底圖上，展現及傳遞「我和我的祖國」的願景，以培養學生對國家的歸屬感及建立國民身份認同。