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羊村案 刊物具煽動意圖可入罪 不諳中文派港獨傳單無罪

香港新聞組／香港19日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港言語治療師總工會五人涉發布「羊村十二勇士」等繪本煽動案，律政司昨結案陳詞指，控方只需證明涉案刊物本身具備意圖，以及被告明知刊物含煽動意圖仍繼續發布，便足以入罪。而涉案繪本內容含「反中情緒」，並仇視內地人，嚴重損害「一國兩制」的底線。

明報報導，控方引述案例指，煽動罪是危害社會的罪行，一般可視為叛國罪，而煽動文字會挑動仇恨、打破社會寧靜，甚至鼓吹革命和內戰；任何政府都有責任避免社會捲入內戰，須盡早識別煽動文字。

控方又稱，部分涉及國安的現行法律處於「長期休眠」狀態，包括本案的煽動罪，律政司不會輕易以此罪名起訴。

據報導，5名被告為工會時任主席黎雯齡、副主席楊逸意、祕書伍巧怡、司庫陳源森及委員方梓皓。控辯雙方爭議煽動罪合憲性，律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟甫開庭表示，法庭應在國安法和基本法的立法背景之下考慮煽動罪合憲，並符合維護國安的合法目的。

報導稱，針對本案，控方稱三本涉案繪本含反華元素，不但歧視在港內地人，更嚴重傷害「一國兩制的底線」，損害法治和國家安全。控方批評，「羊村十二勇士」內容影射在內地水域被捕且於內地拘留的「12港人」，旨在挑起讀者對中央政府、法院和軍隊等的憎恨，構成煽動。

報導說，控方昨列出煽動罪的三大元素，包括被告要有意圖印刷、發布或出版煽動刊物；該刊物具煽動意圖；以及被告明知刊物具煽動意圖仍繼續發布。

報導指出，控方表示，煽動罪不必證明讀者會被煽動，只需證明刊物具煽動意圖而被告亦知曉，就可入罪。控方舉例，假設有大學生受薪派發港獨傳單，該人未必支持港獨，但他明白傳單內容，很可能干犯煽動罪或其他「港區國安法」罪行。相反，若有外國旅客受薪派港獨傳單，該人不諳中文，無法看懂傳單文字，就不會構成煽動罪。

勇士 歧視 香港

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