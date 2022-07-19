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港國安法首名定罪被告 兩案被追討17.5萬美元恐破產

香港新聞組／香港19日電
唐英傑去年7月1日騎一輛掛著中英文「光復香港，時代革命」旗幟的機車，被港警控罪，法官27日裁定罪名成立。（取材自香港電台）
唐英傑去年7月1日騎一輛掛著中英文「光復香港，時代革命」旗幟的機車，被港警控罪，法官27日裁定罪名成立。（取材自香港電台）

港區國安法首名被定罪被告唐英傑，因兩起訴訟案被律政司追討近138萬元（港幣，下同，約17.5萬美元）。唐英傑涉嫌於2020年7月1日駕駛插有「光復香港時代革命」旗幟的摩托車，在灣仔衝向警方防線，傷及三警員。案件在香港高等法院審理，不設陪審團，由三名國安法指定法官審理。經審訊後，唐英傑被裁定一項煽動他人分裂國家和一項恐怖活動罪成，被判入獄九年。

綜合香港01等港媒報導，唐英傑曾在去年就上述案件不設陪審團的決定，向高等法院提出司法覆核，但被裁定敗訴。法官未對訴訟費用作出裁決。唐英傑隨後提出上訴但遭駁回，上訴庭判他需支付訴訟費。

香港首宗國安法案，被告唐英傑重判9年。（中通社資料照片）
香港首宗國安法案，被告唐英傑重判9年。（中通社資料照片）

據悉，香港律政司今年3月向唐英傑及其代表律師發信，就不設陪審團的司法覆核案，向唐英傑追討約73萬6500港元訴訟費，並需於3月14日前繳交。律政司今年5月就唐英傑曾申請人身保護令被拒案，要求唐英傑支付63萬9000港元訴訟費，合計近138萬港元。唐在獄中表示：「假如要破產的話，我將來都不知如何是好！」

另據BBC中文網，2021年7月，香港首例港區國安法案件判刑，高等法院此前裁定24歲被告人唐英傑「煽動他人分裂國家罪」和「恐怖活動罪」成立後，判處他九年有期徒刑，並吊銷駕駛執照十年。

唐英傑被控於2020年7月1日下午，駕駛插有「光復香港時代革命」字樣旗幟的摩托車到灣仔撞向三名警員，致警員嚴重受傷。高院奉香港律政司命令不設陪審團審理此案，裁定他有罪，並裁定該口號的「自然而合理後果」是構成煽動他人分裂中國，而被告人把摩托車撞向警員是故意挑戰香港法治的象徵，造成嚴重社會危害。

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