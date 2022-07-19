夏寶龍：「反中亂港」分子賊心不死 堅決打擊

國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍強調必須對「反中亂港」勢力堅決打擊、不留縫隙。（中通社）

中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍指出，「反中亂港」分子賊心不死，美國等西方外部勢力不會甘心，隨時可能反撲。他強調必須對「反中亂港」勢力堅決打擊、不留縫隙。全國人大常委譚耀宗表示，港澳辦主任夏寶龍指國家主席習近平 提出的「四點希望」，是港府今後的行動指南，中央希望港府提升治理水平，突出「有為政府」建設，為民解憂解難。

來源：香港 電台視像新聞臉書專頁

據港澳辦官網，夏寶龍18日在北京出席「學習貫徹習近平主席在慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮上重要講話精神」專題研討會。

夏寶龍在會上致辭時說，每位港澳居民都是「愛國者治港」、「愛國者治澳」的參與者、實踐者、受益者，而不是旁觀者。港澳居民都應警惕反中亂港、反中亂澳分子賊心不死，美國等西方外部勢力不會甘心，隨時可能反撲。落實「愛國者治港」「愛國者治澳」，必須對一切反中亂港、反中亂澳勢力堅決打擊、不留縫隙，堅決與美國等西方外部勢力作鬥爭，把香港、澳門 守護好。

夏寶龍強調，制定推出港區國安法，修改完善香港選舉制度，與反中亂港、反中亂澳勢力及其背後的美國等西方外部勢力作鬥爭，都是為了確保「一國兩制」不變。歸根結底，這一切都是為了捍衛「一國兩制」，捍衛法治、民主、人權、自由，捍衛全體港澳居民的福祉。任何人，任何時候，膽敢挑戰「一國兩制」底線，膽敢反中亂港、反中亂澳，必受嚴懲。

近年來，中央在港澳採取的一系列重大舉措，就是在捍衛「維護國家主權、安全、發展利益」這個最高原則，就是為了確保「一國兩制」方針不會變、不動搖，確保「一國兩制」實踐不走樣、不變形。如果這個最高原則得不到保障，香港、澳門市民的安穩好日子就無從談起。

另據香港電台報導，全國港澳研究會副會長劉兆佳就認為，夏寶龍的發言，顯示他知悉香港日後可能面對險惡的國際形勢，美國和西方對中國的打壓升級，香港無可避免成為打壓對象，中央將要求港府及愛國力量，面對西方打壓時，共同領導香港人進行打擊，令對付香港的外部勢力付出代價。