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香港疫情2周翻一番 專家：8月恐單日萬宗

香港新聞組／香港18日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港昨日新增3486宗新冠肺炎確診個案，本地病例占3313宗。衛生防護中心指出目前疫情趨勢是約每兩周「翻一番」，令人擔心對醫療系統構成壓力。港府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆則估計，香港下月或9月單日確診宗數有機會升至逾萬宗。

文匯報報導，再有公立醫院病房爆疫，北區醫院內科男病房新增感染群組，共8名病人和員工確診，當中1名染疫病人更危殆；至於日前爆疫的伊利沙伯醫院骨科病房及佛教醫院紓緩治療科病房，亦再有員工和病人受感染。衛生防護中心指出目前疫情趨勢是約每兩周「翻一番」，令人擔心對醫療系統構成壓力。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，疫情仍處於上升階段，香港大學推算即時病毒繁殖率約為1.7，即一名確診者可感染1.7人，趨勢是維持兩周翻一倍速度增長，「都擔心會否對醫管局的醫療設施構成壓力」。

醫院管理局總行政經理李立業昨日在疫情簡報會上公布，北區醫院內科男病房1名71歲病人15日確診，醫院為全病房病人和員工做核酸檢測，再發現4名病人及3名員工染疫，其中1名82歲染疫男病人因自身疾病，情況危殆，其餘情況穩定，該病房暫停接收新症及探訪，全面清潔。

此外，劉宇隆估計，香港下月或9月單日確診宗數有機會升至逾萬宗，應盡量堅持現有防疫措施，如要多做檢測，繼續戴口罩及做好通風系統等。他指出，曾有幼童染疫出現壞死性腦炎，部分甚至要入住深切治療部，故聯合科學委員會下月初開會，預料屆時會討論為3歲以下幼童接種新冠疫苗，若通過建議，3歲以下幼童最快10月可打齊兩針疫苗，第一針及第二針要相隔一個月接種，第二針及第三針則可相隔3個月至5個月。

昨日多4名染疫老婦離世，年齡介乎71歲至94歲，全部有高血壓等長期病患。

疫情 香港 疫苗

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