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被指涉違香港國安法 社民連刪帖文：受「強大壓力」

香港新聞組／香港18日電
社民連稱被迫刪除涉違香港國安法帖文。（取材自臉書）
社民連稱被迫刪除涉違香港國安法帖文。（取材自臉書）

社民連主席陳寶瑩昨日下午突然在社民連臉書專頁發文聲稱，在「強大壓力」下被迫刪除被指涉嫌違反香港國安法的帖文，但詳情無法透露。她表示：「社民連會繼續發聲，言論無罪，民主萬歲。」有法律界人士表示，刪除帖文並不代表涉及犯法行為就能一筆勾銷，只要證據足夠，仍需要接受法律制裁。

香港01報導，社民連在七一回歸25周年前夕發聲明，指部分義工及友人被「國安警察」約談，經評估形勢後，在七一當日不舉行示威活動。

另據文匯報報導，香港法學交流基金會主席、大律師馬恩國表示，社民連的舉動顯示，其早前發表的網上言論涉嫌違反香港國安法，懷疑被警方國安處發現，故要求社民連將其刪除。

不過，馬恩國強調，刪帖不代表可以「當無事發生過」，並舉例指當警方在街上遇見有人互相毆鬥，第一時間就是上前禁止打鬥行為，但並不代表該毆鬥事件並無發生，警方仍然會進行調查，當有足夠證據時，更會作出檢控。同樣道理，若警方國安處發現社民連透過網路平台散播違反香港國安法的言論，首先就是阻止這些言語不斷發酵，危害社會穩定，下一步便進行調查，並在有需要時提出檢控。

對於陳寶瑩揚言會「繼續發聲」，又聲稱「言論無罪」，馬恩國反駁這完全是不理解國際慣例，任何自由均不能超越維護國家安全的法律，陳寶瑩公開發表該言論，只是企圖打擊國安法的地位及挑戰國安法的權威性。

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