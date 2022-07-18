23條保釋門檻 香港律政司長：應同國安法

香港律政司司長林定國稱23條的保釋條件，應與國安法相同。（中通社）

律政司長林定國昨出席無線節目「講清講楚」，被問到基本法23條的保釋和陪審團安排會否沿用港區國安法 的原則，他稱23條的保釋條件應與國安法相同，但未提及陪審團問題。多名法律界人士表示，基於終院就「羊村案」被告保釋上訴的裁決，23條作為危害國安罪行，須採納國安法保釋門檻。

明報報導，大律師公會主席杜淦堃認為，國安法保釋門檻較2003年23條立法建議條文嚴格，但強調除了保釋和陪審團安排，應整體審視法例如何保障被告權利。

終院去年就「羊村案」被告保釋上訴裁決，指國安法保釋門檻亦適用於其他涉及危害國安的刑事罪行，須確保被告不會繼續實施危害國家安全行為。林定國昨受訪時，被問到按有關判決推論，23條是否套用國安法保釋原則，他說基於終院判決，23條作為處理國安的法律，保釋條件應與國安法相同。

23條立法另一關注點在於會否與國安法一樣，給予律政司酌情權提出不設陪審團審訊，惟林定國在節目中未有提及。至於其他國安法案件，會否設陪審團審訊以釋除外界疑慮，他沒正面回應，稱不能一概而論。他稱有關安排背後有其原意，律政司不能隨便運用酌情權，倘若日後考慮使用酌情權，必然遵守法律條文。

對於部分人以侮辱字句批評港府後被控煽動罪或國安法，是否代表市民只可批評但不能謾罵港府，林定國回應稱香港 沒有「謾罵港府罪」，強調重點在於是否有意圖推翻港府或挑起仇恨。

香港特派員李春／香港18日電

美國國會轄下委員會建議制裁港府新任律政司長及主要15名參與多宗涉港區國安法案件的前線檢控官，港府律政司司長林定國17日出席電視節目時表示對他本人有機會被制裁是意料之内，但認為報告針對前線檢控官，試圖施加壓力，令其他人不願意加入團隊，有如卡通片「哆啦A夢」中的胖虎，橫蠻無理、卑鄙無恥。

林定國又稱，有關制裁消息傳出後，他的團隊反而更團結，強調制裁行動過去已發生過，他們都正常生活。