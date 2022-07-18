陳木勝遺作「怒火」奪導演、影片4獎 劉德華忍淚代領

「怒火」是動作名導陳木勝的最後遺作。（圖：華映提供）

已故導演 陳木勝在前五次入圍都落空後，以「怒火」成為本屆香港電影 金像獎最佳導演得主，終獲身後哀榮，該片同時奪得「最佳電影」等四獎，一圓他的遺願。劉德華頒獎時讀出陳木勝遺孀的感謝信，也是全晚最感人時刻。

劉德華頒發最佳導演獎，由已故導演陳木勝獲獎。（取材自Instagram）

綜合文匯報、TVBS報導報導，劉德華上台後，雖然面露微笑，但明顯壓抑住悲痛情緒，紅著眼眶念出了陳木勝導演妻子的感謝詞：「我好感謝香港電影金像獎協會，頒發最佳導演這個榮譽給我丈夫。感謝英皇電影、老闆楊受成先生！相信這個獎圓滿了他的一生。他一定會報以微笑、感到十分欣慰。多謝在『怒火』這部電影的每一位工作人員，特別鳴謝岑建勳先生、潘耀明先生！感謝我的家庭成員、朋友、電影從業員的前輩，我代表我丈夫向你們深深致謝，一切盡在不言中。」語畢，全場掌聲雷動，對一代港產動作片巨匠，作最崇高致敬！

甄子丹（左）、謝霆鋒（右）在「怒火」火爆對決。（圖：華映提供）

陳木勝第6度叩關香港電影金像獎，之前無論是「新警察故事」、「保持通話」、「掃毒」在動作場景的編排與劇情的陳述上皆沒有重大失誤，只是敗在「一代宗師」的王家衛、陳可辛的「甜蜜蜜」、許鞍華「天水圍的日與夜」、爾冬陞「旺角黑夜」、杜琪峯「PTU」，每部皆是經典之作雖敗猶榮，但在這人生的終點站，靠著遺作「怒火」拿下最佳導演獎，也算是一圓他的遺願。