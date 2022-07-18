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謝霆鋒老爸 85歲謝賢首封香港金像獎影帝 全場起立致敬

記者蘇詠智／香港18日電
謝賢（中）成為最高齡香港電影金像獎影帝。（中新社）
謝賢（中）成為最高齡香港電影金像獎影帝。（中新社）

第40屆香港電影金像獎頒獎典禮昨晚於九展隆重舉行，頒獎禮受新冠疫情影響停辦了兩年，第最受矚目的帝后大獎，最終由「殺出個黃昏」謝賢與「智齒」劉雅瑟分別獲得，前者以85歲創下香港電影金像獎最年長影帝的紀錄，後者則是首度入圍即封后的中國大陸女星。

劉雅瑟榮登本屆香港電影金像獎影后。（中新社）
劉雅瑟榮登本屆香港電影金像獎影后。（中新社）

已故導演陳木勝以「怒火」成為香港電影金像獎最佳導演得主，終獲身後哀榮，該片也成為今年香港電影金像獎最佳影片。總計各片得獎項數，去年上映票房最高及入場人次最多的香港電影「梅艷芳」獲最佳女配角、新演員等五項最多，但榮獲最佳影片、導演等四獎的「怒火」和最佳女主角、編劇等四獎的「智齒」也是大贏家。

謝賢從影70年首度贏金像獎最佳男主角，全場起立致敬。年紀很輕就進入娛樂圈，粵語片、國語片、港劇都有不少作品的謝賢，早在上一次的香港電影金像獎頒獎典禮（第38屆），就獲頒終身成就獎，想不到疫情期間還推出了一部演出受好評的「殺出個黃昏」，以年過8旬之姿，登上影帝寶座，在香港演藝史又寫下驚人紀錄。片中他扮演早就金盆洗手的殺手，意外碰上被男友狠甩、求死的少女，反而人生出現新轉變。

謝賢的兒子謝霆鋒早已因「線人」和「十月圍城」拿過香港電影金像獎最佳男主、男配角獎，比父親更早獲獎項肯定。

劉雅瑟是第九位獲獎的大陸女星，她在「智齒」扮演曾經吸毒後將警察之妻撞成植物人的女犯人，後來幫該警察做線民，原是想贖罪，殊不知對方只想讓她陷入悽慘處境以洩心中之恨。她曾被稱為「際遇最慘的準影后」，因為片中幾乎一直在被虐，讓觀眾看了不忍，也因此早被視為封后大熱門，也果然勝出。

最佳男配角馮皓揚在「媽媽的神奇小子」飾演帕運田徑賽金牌得主蘇樺偉的少年時代，和飾演母親的吳君如有精采對手戲。由馬來西亞到港發展的廖子妤憑「梅艷芳」奪最佳女配角，上台領獎時激動落淚，稱今年是她到港滿十年，終夢想成真。

本屆香港電影金像獎最佳男配角馮皓揚（中）。（取材自Instagram）
本屆香港電影金像獎最佳男配角馮皓揚（中）。（取材自Instagram）

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