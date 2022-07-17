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港女「廉售」迪士尼門票 騙400人逾12.7萬美元

香港新聞組／香港17日電
自稱香港迪士尼樂園高層親戚的女騙徒，騙走400人共13萬多港元。（中新社）
自稱香港迪士尼樂園高層親戚的女騙徒，騙走400人共13萬多港元。（中新社）

一名女騙徒自稱是香港迪士尼樂園高層的親戚，可以優惠價取得門票及Staycation酒店套票，兜售廉價樂園年票或酒店套票，收錢後失去聯絡。警方前日在屯門拘捕該名有前科的無業女子，已聯絡到22名受害者，共被騙13萬多港元（約1.6萬美元）。警方估計騙案苦主多達400人，實際牽涉金額或過百萬港元（約12.7萬美元）。

文匯報報導，警方在本月接獲多宗報案，得悉有市民使用「轉數快」方式，先後將數千至數萬港元匯入一名女子的戶口，委託對方代購相關主題樂園的產品，卻懷疑受騙失財。據悉，當中有數人曾與騙徒成功交易，甚至見過對方，有人宣稱自己是該主題樂園的高層親屬，才能以優惠價錢「為客服務」，收費亦較樂園官方價便宜15至20%。

消息指，被捕女子姓陳，34歲，報稱無業，有同類犯罪前科，在屯門一間酒店租長房賺錢。警方在案中檢獲電腦和手機等證物，調查證實陳並非香港迪士尼樂園員工，亦與樂園高層無任何親戚關係。

案情顯示，今年5月開始，疑犯在網上討論區或聊天群組以「Carmen Chan」之名，訛稱是迪士尼主題公園高層的親戚，可以低於市價15%至20%優惠購買平價門票及酒店套票，最初有買家與女子見面及成功交易。在贏得「口碑」後，該女子不斷推出新優惠，如「白金卡買一送一名額已滿，可七折買年票」等等，不少網民將消息推介給朋友，以致客似雲來，吸引多人以數千元至數萬元購買。

騙徒更開設「群組」以接龍方式接受報名，並以轉數快接受款項。到本月開始，買家陸續發現不對勁，到約定時間亦沒法拿取門票，而對方已失去聯絡，隨後有苦主在臉書留言追討瘋狂洗版，有人報警求助。

旺角警區重案組高級督察劉鈞豪昨日表示，本月接獲多宗相關報案後展開調查，前日在屯門一間酒店以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕一名女子，相信她是單獨犯案，暫時相信與22宗案件有關，涉及騙款逾13萬港元，單一被騙最大金額為4萬多港元。警方估計，騙案苦主人數有300人至400人。

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