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調查：4成香港應屆考生擬赴台、陸升學

香港新聞組／香港17日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

基層青少年團體「青年新世界」早前訪問580名香港應屆文憑試（DSE）考生，近四成考慮到中國大陸或台灣升學，亦有四成受訪者有意移民，主要因民生和政治因素。考慮赴台灣升學的94人中，四成以上因政治因素考慮赴台。考慮中國大陸升學的144人中，53%認為中國大陸有更多發展機會。

明報報導，該團體4至6月以真人電話問卷訪問580名考生，另隨機抽樣30人作焦點小組訪談。580名受訪者中，16.7%已申請或已獲中國大陸院校錄取，8.1%考慮過中國大陸升學，考慮或申請到中國大陸讀書的人近半是中國大陸出生，部分人於中國大陸讀小學或初中，更易接受中國大陸文化；3.1%已申請或已獲台灣院校錄取，13.1%受訪者考慮過台灣升學，考慮或申請到台灣讀書者九成香港出生，因台灣升學門檻只限香港永久居民。

據報導，焦點小組訪談中，有受訪者提及2019年社會事件及社會政治變革促使選擇赴台升學，因台灣院校享有更多學術自由。

另外，報導指，運輸及物流局長林世雄昨於網誌稱，截至2020年物流業佔本地生產總值3.2%，提供約18萬個職位，運輸業雇員逾19萬，應屆考生可考慮報讀運輸及物流行業相關課程，投身物流業。

報導稱，特首李家超昨響應教育局長蔡若蓮發起的「一人一字」方式勉勵考生，將「同」字送給應屆考生，稱無論升學、就業還是創業，均與考生「同」行。勞工及福利局長孫玉菡則選「力」字，又以近日大熱劇集為例，稱人生就像一場接「力」賽，文憑試只是其中一棒，就算這棒游得不好，只要後勁發「力」，最後仍有機會贏得比賽。財經事務及庫務局長許正宇則以「志」字鼓勵考生，無論放榜成績如何，只要抱着清晰目標和永不放棄的頑強意志，「志之所趨，無遠弗屆」，定能走出屬於自己的光明前路。

升學 香港 教育局

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