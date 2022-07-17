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香港愛國教育中心揭幕 「糾正錯誤價值觀」

香港新聞組／香港17日電
香港特首李家超（左四）16日聯同多名嘉賓，出席2022年香港愛國主義教育高峰論壇暨愛國教育支援中心揭幕儀式。（中新社）
香港特首李家超（左四）16日聯同多名嘉賓，出席2022年香港愛國主義教育高峰論壇暨愛國教育支援中心揭幕儀式。（中新社）

特首李家超昨出席一個以愛國主義教育為主題的論壇時表示，為糾正青年錯誤的價值觀，教育局將全面支援學校，有系統地規畫和推行國民教育。國家教育部副部長田學軍以視像致辭，他就愛國主義教育提出「考評考核是重要手段」，須加強憲法、基本法和中史文化教育。教育局長蔡若蓮會後表示，愛國是感情，「我們不是用評估的方式」。

香港特首李家超16日聯同多名嘉賓，出席2022年香港愛國主義教育高峰論壇暨愛國教...
香港特首李家超16日聯同多名嘉賓，出席2022年香港愛國主義教育高峰論壇暨愛國教育支援中心揭幕儀式。（中通社）

明報報導，李家超昨在教聯會主辦的「香港愛國主義教育高峰論壇暨愛國教育支援中心揭幕儀式」致辭稱，青少年是一國兩制的接班人，故需讓他們從小學習中國歷史，培養學生的國民身分認同等。他說「過去有些居心叵測的人勾結外部勢力」，誤導青年對國家的觀念，將國民教育污名化，故須加強愛國教育。他說為糾正青年錯誤的價值觀，教育局將全面支援學校，有系統地規畫和推行國民教育，完善國民教育體制。

據報導，田學軍透過視象致辭稱，愛國主義在本港的氛圍環境持續改善，對於推行愛國主義教育，他提出三項意見，包括「始終高舉愛國偉大旗幟」、「抓住教育重點領域」和「用好支援關鍵環節」。他提到要把愛國主義教育「作為永恒主題」，貫穿國民教育整個過程；政府、學校、教師和學生都非常重要，「課程教材是重要載體，課堂教學是主要管道，考評考核是重要手段，實踐體驗是最佳方式」。

報導稱，就田學軍提到的考評考核，蔡若蓮會後被問到愛國教育是否要訂立考評方式，她說整個愛國教育是一個感情、一個志向，「想國家好這種感情，我們不是用評估的方式」，而是希望學生有愛國意識。

報導指，至於日後大學愛國教育的安排，蔡認為現時大學教育已有歷史教育，不需要額外增加。

另據香港01報導，明年是最後一屆DSE通識科考試，通識教育科將步入歷史，並全面由「公民與社會教育科」取代。香港通識教育教師聯會昨召開會員大會，商討議決解散聯會及討論善後工作，並於宣布解散。

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