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澳門封城再延長5天 撥12.3億美元紓困

香港新聞組／香港17日電
澳門宣布賭場等工商業活動暫停營業的封城措施續延一周。圖為日前關閉中的美高梅賭場酒店。（美聯社）
澳門宣布賭場等工商業活動暫停營業的封城措施續延一周。圖為日前關閉中的美高梅賭場酒店。（美聯社）

綜合港媒報導，澳門政府16日決定將「相對靜止」措施延長5天，18日至22日繼續暫停所有從事工商業活動的公司和場所運作，維持社會必要運作及居民生活所需的公司或場所，包括街市、超市等不受影響。

所有人要繼續留在住所，若因執行必要工作、購買生活物資或其他緊急原因必須外出，成年人必須佩戴KN95或以上標準的口罩。

當局說，在「相對靜止」管控措施下，每天新增COVID-19病例大幅回落，是本輪疫情最終實現社會面清零前必須堅持的措施。

這兩年疫情控制相對穩定的澳門，自6月下旬爆發本輪疫情以來，截至昨天已累計病例1706例。根據澳門的新冠感染應變協調中心16日公布的最新數據，澳門15日新增16例確診病例，皆為本地病例，但無新增死亡病例。自2020年初疫情爆發以來，澳門累計有727例確診病例與5例死亡病例。

此外，澳門政府表示，考慮到本輪疫情對澳門經濟和民生的巨大衝擊和影響，決定繼上月後，再撥款100億澳門元（約12.3億美元），作為應對疫情各項開支，並援助受疫情影響的在澳人士。

為紓緩中小企經營壓力和居民困難，澳門政府於6月19日宣布預算規模約100億澳門元的經濟援助措施，重點在於補助因疫情防控措施而引起的停工停業的雇員及商號。

上輪措施涵蓋5個方面共9項，包括：款項援助、就業支援、稅費減免、補貼及擴內需。

報導說，有關涉及撥款的修改預算法案已於15日送交立法會審議，通過後即予落實執行，務求盡快讓符合資格人士受惠。

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