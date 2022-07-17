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港確診恐翻2倍 公院服務縮25% 盧寵茂反對「混合免疫」

香港新聞組／香港17日電
香港確診又走高，港大微生物學系講座教授袁國勇等人16日撰文表示，建議香港應該於夏季逐步放寬社交距離措施，讓社區透過低度傳播產生自然感染，加上疫苗接種，產生混合免疫，避免醫療系統崩潰。（中通社）
香港確診又走高，港大微生物學系講座教授袁國勇等人16日撰文表示，建議香港應該於夏季逐步放寬社交距離措施，讓社區透過低度傳播產生自然感染，加上疫苗接種，產生混合免疫，避免醫療系統崩潰。（中通社）

香港昨新增3762宗新冠肺炎確診個案，為4月2日以來新高。港大醫學院四位專家發表文章提出「混合免疫」（即感染和打疫苗帶來的免疫），醫衛局長盧寵茂昨表示，香港有3成80歲以上長者未完成疫苗接種，加上疫情正上升，兩周後確診個案可能加倍，達每日6000宗，或有25%公院服務受影響。港府要保護弱勢社群、老幼及醫療系統，絕對不能在這剎那「躺平」。

文匯報報導，衛生防護中心昨日在疫情記者會上指出，香港昨再多一名確診者死亡，目前有1108名確診病人留醫。港府專家顧問袁國勇、孔繁毅等四名港大學者15日在港大發表文章，稱新冠肺炎在香港已趨向「風土病」。

他們推斷，若香港效法新加坡全面取消社交距離措施及容許入境人士居家隔離，每天感染病例會介乎3000至2萬1000宗，入院需要氧氣輔助的病人高峰時會有1000人，死亡個案主要是未接種疫苗及有嚴重慢性病的患者。

他們並引用「混合免疫」理論，即透過自然感染及接種疫苗令人群有免疫屏障，稱如果港府繼續逐步放寬社交距離措施，讓病毒以「低水平」在社區傳播，令更多人自然感染，同時推高社區特別是長者群體的接種率，可在今年冬季前令香港獲得「混合免疫」保護。

盧寵茂昨日接受電台訪問時表示，目前香港病毒即時繁殖率為1.68，估算兩周後確診數字會加倍，升至每日5000至6000宗，直至本月底新冠病人或將占用2000張醫管局病床，占急症病床一成，屆時有兩成半的公營醫療服務或受影響。

他指出，港府的抗疫政策不能單屬某一理論，「免疫屏障」或「混合屏障」始終只是理論，保護力會隨時間下降。目前最重要是減少感染，精準抗疫。

據報導，呼吸系統專科醫生梁子超昨日表示，香港防疫政策不宜盲目跟隨新加坡，若疫情未平穩之下就放寬社交距離措施，擔心會加重公立醫院負擔。目前稱病毒在港已「風土化」屬言之尚早。

此外，港人於深圳灣口岸過關，不時出現擠塞問題，儘管推出網上預約系統方便過境人士預約接受病毒檢測後，口岸人流擠塞情況已有改善。港府醫務衛生局局長盧寵茂昨透露，正朝「兩地一檢」（即過關全程只檢測一次）方向研究，盡量採取與內地標準一致的核酸檢測安排，減少不便。

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