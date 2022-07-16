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「12港人案」7人認罪判10個月 法官：輕蔑司法

香港新聞組／香港16日電
12港人案中7人認罪，在區院均被判監10個月。(路透資料照片)
12港人案中7人認罪，在區院均被判監10個月。(路透資料照片)

前年轟動全港的「12港人案」，9人服刑後返港被控妨礙司法公正罪，其中7名男被告近日認罪，被判10個月有期徒刑。法官判刑時指出，案件屬香港司法史上，首宗律政司以妨礙司法公正罪，起訴由本港潛逃至海外而未依期歸押人士的案件。法官認為潛逃計畫非常周詳，嚴重性可見一斑，更稱被告對司法制度輕蔑及蓄意挑戰。

認罪的7名被告包括19歲廖子文、20歲鄭子豪、21歲郭子麟、23歲張銘裕、23歲嚴文謙、25歲張俊富，以及32歲李子賢，被控於2019年12月至2020年8月23日，與同伴共12港人企圖逃離香港。

暫委法官王興偉指出，潛逃計畫由商議至成行歷時半年，計畫周詳且人物眾多，所牽涉遠超過一般潛逃，給社會印象是蓄意挑戰司法制度。法官表示，本案是律政司首度就涉潛逃的被告以妨礙司法公正罪起訴。

法官判刑指出，眾被告分別在內地已還押和服刑4至7個月，量刑起點為15個月，因認罪減刑後判監10個月。其中，最年長的李子賢已因暴動案被判囚3年半，加監7個月後總刑期為4年1個月。

李子賢昨完成隔離後出庭認罪。控方案情指出，他透過「本土民主前線」成員鍾雪瑩認識喬映瑜等同伙，獲喬安排潛逃到台灣。李子賢聲稱，台灣陸委會將提供協助，讓他們會在高雄登岸。2020年8月23日，李參與搬運物資，並與其他11名同伴登上快艇離港。

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