前港姐寇鴻萍11項逃稅罪成 曾因老公涉強暴上頭條

寇鴻萍(左)數度因家庭發生醜聞，老公梁廷鏘(右)曾涉強姦少女被捕。(取材自微博)

60歲前港姐寇鴻萍被香港 稅務局票控11項蓄意逃稅罪，涉款至少超過百萬港元，昨在西九龍法院被裁定罪成，暫委裁判官把判刑押後至7月22日，期間寇鴻萍須還柙懲教署看管。

香港01報導報導，寇鴻萍是1982年的香港小姐季軍，現從事保險 業。她被控於2009年至2017年期間，在5次提交的年度報稅表 中，聲稱與父親寇賡發同住；另在2010至2012年期間，3次在個別人士及連同的梁寇鴻萍公司損益帳上稱，辦公室助理支出為每年28.8萬港元。此外，她在2012年有3次在僱主填報的薪酬及退休金報稅表上，稱僱員孫永斌及鍾永慧每年分別獲9.6萬港元（約1.2萬美元）薪金。

對此，模特兒鍾永慧早前供稱於2011年成為藝人，但未曾在寇的公司任職。孫永斌也提出相同證詞。

裁判官指出，寇鴻萍雖辯稱是因為寫字樓搬遷和事隔多年，而沒有孫、鍾兩人的受僱紀錄，但她向局方提交資料時，一定知道內容涉及辦公室助理的薪酬支出，認為說法自相矛盾。此外，寇雖稱對稅務事項不了解，但裁判官認為她作為專業保險員，不可能對稅務一竅不通，認為是蓄意逃税，裁定她的全部控罪成立。

辯方則求情表示，寇鴻萍樂善好施，常出席慈善活動；她2002年起在證券公司工作，如今可能失去牌照，聲譽也受損，希望法庭能酌情輕判。

其實十幾年來，寇鴻萍數度因家庭發生醜聞，登上版面。寇鴻萍2003年與梁廷鏘結婚，但異性緣頗好的梁屢次捲入桃色風波，2010年更被雜誌以封面報導「疑涉強姦少女被捕」。此外，大女兒唐貝詩曾因「虐貓」事件引起眾怒，如今寇鴻萍又被控逃稅，令她焦頭爛額。