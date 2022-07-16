男子藏索帶被定罪不服上訴 終院翻案：非攻擊武器
2019年11月2日維園警民衝突，34歲地產經紀陳俊傑涉藏48條索帶，被裁定「管有工具適合作非法用途」罪成，判監五個半月，為首宗管有索帶被定罪的案件。地產經紀後提出終極上訴，終審法院裁定被告上訴得直，認為原審有誤而撤銷原審判決，裁定涉案的索帶，並不屬條文涵蓋的攻擊性武器或作非法用途罪的工具，故上訴人不應被定罪。
綜合媒體報導，終院法官判詞指，本案爭議「簡易程序治罪條例」第17條中「管有適合作非法用途的工具」，列明「任何人管有任何腕銬或其他為束縛人身而製造的工具或物件，或管有任何手銬、指銬、攻擊性武器、撬棍、撬鎖工具、百合匙或其他適合作非法用途的工具」屬違法。上訴方認為條例只能涵蓋束縛人身、傷害人身和入侵處所3類用途，「其他適合非法用途的工具」應使用「同類原則」，屬入侵處所一類。
據報導，終院指，若就「非法用途」給予不受限制的詮釋，會令條例列出的特定用途變得多餘，涵蓋範圍變廣闊，條文下的罪行成為「思想罪行」，不符條文的立法歷史。
另據香港電台報導，本身是資深大律師的行政會議成員湯家驊表示，今次裁決反映簡易治罪條例第17條中「管有適合作非法用途的工具」罪，應該只針對「束縛人身」、「傷害人身」或「非法進入」三個類別的行為，雖然索帶可以在非法集結時用作連結障礙物，明顯是非法行為，但就並非「管有適合作非法用途的工具」罪針對的行為。
湯家驊說，律政司今次引用了不正確的控罪處理案件，法例並非針對設置障礙物等行為，如果日後想引用該例檢控同類行為，就需要修例。至於會否引發其他同類案件上訴，他說要視乎案件是否已過上訴期限。
上訴人去年遭上訴庭駁回上訴，即時服刑。據了解，他在服刑完畢後已離港。
上一則
學者開刺激經濟藥方：放棄清零最有效
下一則
FB留言