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男子藏索帶被定罪不服上訴 終院翻案：非攻擊武器

香港新聞組／香港16日電
香港終院裁定，若索帶非用於束縛人身、攻擊性武器、非法進入的工具，不符合條例的規定。圖為2019年8月13日，香港國際機場抗爭行動中，人民日報旗下的環球時報記者付國豪遭抗議群眾以塑膠索帶綑綁住手腳並毆打。(路透)
香港終院裁定，若索帶非用於束縛人身、攻擊性武器、非法進入的工具，不符合條例的規定。圖為2019年8月13日，香港國際機場抗爭行動中，人民日報旗下的環球時報記者付國豪遭抗議群眾以塑膠索帶綑綁住手腳並毆打。(路透)

2019年11月2日維園警民衝突，34歲地產經紀陳俊傑涉藏48條索帶，被裁定「管有工具適合作非法用途」罪成，判監五個半月，為首宗管有索帶被定罪的案件。地產經紀後提出終極上訴，終審法院裁定被告上訴得直，認為原審有誤而撤銷原審判決，裁定涉案的索帶，並不屬條文涵蓋的攻擊性武器或作非法用途罪的工具，故上訴人不應被定罪。

綜合媒體報導，終院法官判詞指，本案爭議「簡易程序治罪條例」第17條中「管有適合作非法用途的工具」，列明「任何人管有任何腕銬或其他為束縛人身而製造的工具或物件，或管有任何手銬、指銬、攻擊性武器、撬棍、撬鎖工具、百合匙或其他適合作非法用途的工具」屬違法。上訴方認為條例只能涵蓋束縛人身、傷害人身和入侵處所3類用途，「其他適合非法用途的工具」應使用「同類原則」，屬入侵處所一類。

據報導，終院指，若就「非法用途」給予不受限制的詮釋，會令條例列出的特定用途變得多餘，涵蓋範圍變廣闊，條文下的罪行成為「思想罪行」，不符條文的立法歷史。

另據香港電台報導，本身是資深大律師的行政會議成員湯家驊表示，今次裁決反映簡易治罪條例第17條中「管有適合作非法用途的工具」罪，應該只針對「束縛人身」、「傷害人身」或「非法進入」三個類別的行為，雖然索帶可以在非法集結時用作連結障礙物，明顯是非法行為，但就並非「管有適合作非法用途的工具」罪針對的行為。

湯家驊說，律政司今次引用了不正確的控罪處理案件，法例並非針對設置障礙物等行為，如果日後想引用該例檢控同類行為，就需要修例。至於會否引發其他同類案件上訴，他說要視乎案件是否已過上訴期限。

上訴人去年遭上訴庭駁回上訴，即時服刑。據了解，他在服刑完畢後已離港。

香港

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