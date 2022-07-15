反送中「中彈生」曾志健等4人 欲離港赴台被捕

2019年荃灣暴動案時，曾志健(左)被還押提訊。(取材自香港電台)

再有香港反送中 運動後被通緝的青年，在試圖逃離香港時被捕，其中包括反送中運動首個中槍的學生曾志健。香港警察國安處昨公布拘捕四名青年，指控其未按法庭指令歸柙。

四人昨分別在區域法院、東區裁判法院提堂。21歲的曾志健2019年10月反送中運動的示威行動曾左胸中槍；另外三人是21歲的王愷銘、23歲的馮清華及一名16歲青少年，他們於13日清晨約4時半，在香港西貢北潭涌巴士總站被捕。

四人被捕和上庭的指控，是因未按照法庭的指令歸柙，但香港警方昨稱，13日晚在西貢拘捕四人，相信他們當時計畫逃離香港。警方亦拘捕一名同案有關的34歲男貨倉管理員，涉及「協助罪犯」罪。

原本要前往台灣的曾志健，在西貢巴士站被警方拘捕到案。圖為資料照片。(取材自香港電台)

四人曾到美國駐港領事館尋求庇護 被拒，之後先藏在荃灣一個工廈單位，後又陸續被轉移到三個地點，又有人不斷向他們苛索偷渡費，一共付出40多萬港元（逾5萬美元）。美國駐港澳總領事館被問到為何拒絕庇護，美國國務院發言人表示基於私隱問題，不便評論，一般而言，尋求庇護者只能在抵達美國時申請。發言人促請港府確保司法獨立，不受政治干預。

四人中，曾志健早前被控一項暴動罪和二項襲警罪，他2020年12月22日未如期出庭，被法庭發出拘捕令。之後有海外組織「Friends of Hong Kong」代表曾志健發聲明，稱正在「流亡」。

此外，警方調查發現，前年起YouTube頻道「升旗易得道」遊說被捕人花錢棄保潛逃離開香港，甚至利用四人拍片眾籌。高級警司李桂華指出，該頻道成員在過去數月持續接觸被捕者，至今活躍，相信組織協助他人潛逃。

「升旗易得道」頻道前年承認曾協助曾志健及15歲女友，昨日則上載影片，表示沒辦法協助曾志健成功離港，感到相當自責。影片中，主持人表示，曾志健早前向外宣稱流亡，實為「擾敵之計」，他與同伴雖然一直尋求離港方法，但港府封鎖嚴密，始終無法成行。主持人還說，2020年有家長向他們了解如何離港，但一直沒找到船，特別在「12港人案」後，警方已警告船家勿載港人赴台。

「升旗易得道」於2015年成立，主持人包括蔡明達及大律師霍嘉誌，內容主要是時事評論。