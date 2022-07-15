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組織傳遊說曾志健4人付40萬偷渡費 被斥「吃人血饅頭」

香港新聞組／香港15日電

香港警方日前在西貢北潭涌巴士總站拘捕4名反送中通緝者，包括2019年國慶日示威中槍的曾志健。國安處高級警司李桂華表示，四人被一個組織遊說潛逃，兩年間先後支付40多萬港元（逾5萬美元），被窩藏在荃灣工廈等至少3處地點。李桂華還說，組織並要求他們拍片眾籌，但款項下落不明，痛批組織「吃人血饅頭」。

香港01報導，國安處14日交代案情指出，4人於2020年被一個YouTube頻道遊說棄保潛逃，其後獲安排於荃灣工廈及大窩口私樓等3個地點，近一年沒外出，轉換地點時還得被裝在紙箱、扮成貨物運走。

李桂華稱，4人落網時身體消瘦、長髮披肩，「狀況完全不像10幾、20歲的年輕人」。他說，有關人士會不時轉移藏匿地點，而組織為逃避追查而以不人道的做法，包括將人封在紙箱內，如貨物般運到另一個藏身地，如同被人「賣豬仔」。

李桂華又指，4人被要求向組織繳交40多萬港元作離港之用，又被要求拍片眾籌作生活費，不過最終未獲安排離港，且沒有獲得任何眾籌的款項。他說，警方正追緝涉事組織，調查是否仍有餘黨在香港運作、組織眾籌所得的款項去向，目前已鎖定近10名目標人士。

此外，警方13日晚也以涉嫌協助罪犯罪，拘捕一名34歲姓葉男貨倉管理員。消息指出，葉男於香港任聯絡人角色，涉嫌協助罪犯窩藏，包括轉移地點及派發食物。

李桂華表示，被捕人士雖曾涉干犯罪行及棄保潛逃，但見到期遭遇後感到難過及驚訝，痛批涉案組織是「吃人血饅頭」。「人血饅頭」是近年興起的網絡用語，意指有人藉別人上位獲利，代價卻由對方承擔。

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