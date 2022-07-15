大熊貓安安沒食欲「缺勤」 海洋公園籲港人集氣

香港海洋公園的大熊貓安安今年已35歲，是高齡「熊瑞」。(新華社資料照片)

香港 海洋公園明星動物大熊貓「安安」，今年已35歲，相等於人類105歲的高齡。海洋公園日前公布，安安過去兩周食欲不振，因此未現身展館；園方亦呼籲市民在臉書 專頁留言，表達對安安的祝福：「一齊為安安集氣加油，等他早日恢復元氣！」

海洋公園日前解釋熊貓安安未露面的原因，表示：「動物護理員發現這位『百歲熊瑞』出現食欲不振的情況，沒有精神同粉絲見面。」

1999年香港回歸兩周年，中國政府贈送兩隻熊貓──20歲的佳佳和12歲的安安當作賀禮。佳佳在六年前健康急劇轉差，海洋公園獸醫於2016年10月為其安排安樂死，終年38歲。

安安、佳佳和後來搬入海洋公園的盈盈、樂樂可說是海洋公園的「明星」，不時在電視節目中出現，1999年節目「天地最前線」便報導過安安、佳佳到港定居的情況。據節目介紹，牠們每天早上6、7時便起床，晚上7時半用完餐便會睡覺；除了吃新鮮竹葉，還會吃蘋果 、紅蘿蔔和熟番薯。節目旁白更大爆安安的秘聞：「安安最鍾意吃蘋果，見到紅蘿蔔就會掉頭走。」

另外，節目「東張西望」2007年亦報導過天王劉德華出席盈盈、樂樂到港時的新居開幕儀式，華仔更化身「星級護理員」走進牠們的家打點，非常細心。