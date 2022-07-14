「神十四」掀航天熱 港議員盼選拔航天員赴中受訓

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

神舟十四號航天員乘組陳冬、劉洋、蔡旭哲日前在接受採訪中，對香港 同胞長期支持載人航天事業表達謝意，向香港市民送來祝福及鼓勵香港青少年做追夢人。立法會13日舉行大會，有議員關注香港市民希望參與國家載人航天工程，期望政府與內地磋商，讓有志者到內地接受訓練及工作，讓他們可向「航天夢」邁進。

文匯報報導，立法會議員梁熙於大會提出質詢時表示，2003年國家首位進入太空的航天員訪港後，不少香港青少年立志成為航天員，去年6月，國家載人航天工程總設計師表示，歡迎香港市民參與載人航天工程，並已經做好在香港選拔航天員的技術準備。梁熙建議特區政府與內地部門進行磋商，安排在港選拔航天員到內地接受訓練或工作，鑑於據悉國家的航天員均為軍人，若情況許可，可讓符合條件的香港青年參軍，讓他們圓「航天夢」。

立法會議員梁毓偉指出，青年人參與國家大事有助增強國民身份認同，然而香港青年人過去較少接觸國家軍事及外交事務，期望政府有具體措施，把握近年國家「航天熱」大好機會，加強對青年人的國民教育 工作。

政制及內地事務局局長曾國衛回應表示，國家在航天科技事業不斷開創先河，令全球華人深感自豪。特區政府持續在學校推動STEM及STEAM教育，以加強學生對科技的興趣，現時初中教育涵蓋太空基本科學知識，天文學及航天科學為物理課的選修單元，香港多間大學設有航天及創科相關課程，太空館自2009年開始多次統籌「少年太空人 體驗營」，今年安排30名學生到北京、酒泉等地參與航天訓練，相信不少香港青年未來將投身創科及航天事業，政府將繼續努力，為國家建設科技強國作出貢獻。

報導稱，對於安排香港青年參軍的建議。曾國衛回應表示，儘管現時航天員不少有空軍飛行員背景，然而據了解，國家第三批航天員人選中亦有不同領域的人員，包括科學家、工程師及科研專家，相信未來的人才選拔亦會更多元化，特區政府將繼續深化與內地合作。

他續指，航天科技是國家綜合國力的展現，國家在航天事業的非凡成就，是青年人認識國家的重要契機，隨著國家航天科技不斷發展，港人對國家認同感、歸屬感及自豪感必然隨之提高。