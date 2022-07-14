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港註冊無人機駕駛員逾萬 運輸局：有助追查偷拍

香港新聞組／香港14日電
截至6月30日，香港有逾1萬人註冊成為無人機遙控駕駛員。圖為警方早前向市民講解無人機新條例 。（取材自臉書）
截至6月30日，香港有逾1萬人註冊成為無人機遙控駕駛員。圖為警方早前向市民講解無人機新條例 。（取材自臉書）

政府制訂的《小型無人機令》已於6月1日生效，市民操控重250克或以上的無人機，須事先註冊登記。運輸及物流局今日（13日）表示，截至6月30日，有逾1萬人註冊成為遙控駕駛員。特區政府指，條例生效後，有助警方追查無人機遙控駕駛員，協助涉及偷拍等行為的執法工作。

文匯報報導，運輸及物流局書面回覆議員質詢稱，條例賦權警務人員及其他獲授權人員，阻止涉影響公眾或航空安全，及其他未經授權的小型無人機操作。民航處將聯同警務處，透過日常巡邏及跟進投訴個案等工作，執行新條例，並在有需要時採取聯合行動，保障航空及公眾安全。

對於與無人機有關的偷拍及滋擾行為，運輸及物流局表示，新條例有助追查小型無人機的機主和遙控駕駛員，從而協助涉及《個人資料（私隱）條例》的執法工作。另外，私隱專員公署的《閉路電視監察及使用航拍機指引》，亦從保障個人資料私隱角度，提供使用無人機指引及建議。

報導指出，運輸及物流局指，截至6月30日，有逾1萬人註冊成為遙控駕駛員。另外，民航處已於去年年底推出小型無人機「進階訓練機構計劃」，遙控駕駛員可參與進階訓練課程及考核以獲取「進階等級」。截至6月30日，該計劃已開辦了32個進階訓練課程，培訓超過610名學員。

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