香港與新加坡續簽備忘錄 擴大攜手保障個資

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 個人資料私隱專員公署與新加坡 個人資料保護委員會今日（13日）簽訂及更新諒解備忘錄，以保持他們現有的聯繫及就保障個人資料擴大合作範圍和加強緊密的合作關係。根據備忘錄，兩個資料保障機構的合作範圍包括就資料保障政策和執法行動交流資訊和分享良好行事方式、在跨境個人資料事件的聯合調查中協調及互相協助，以及在教育 和培訓方面進行合作。

文匯報報導，香港個人資料私隱專員鍾麗玲表示，隨着我們踏入一個數據日益全球化的年代，保障個人資料私隱不再局限於個別司法管轄區。備忘錄為兩個資料保障機構之間的工作關係奠定了鞏固的基礎，並且為兩個機構之間的合作建立了進一步的框架。她相信建立一個有效的合作機制對兩個機構從執法行動以至宣傳及推廣公眾教育等方面均會帶來正面影響。

新加坡個人資料保護委員會副專員楊子健亦表示，隨着疫情出現，數碼化加速，數據的產生和流動急速增長。在全球一體化下，與香港及其他司法管轄區建立緊密的合作關係對於加強資料保障方面是不可或缺的。這次簽訂的備忘錄着重資訊交流、在聯合調查中互相協助以及教育方面的合作。