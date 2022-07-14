我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維吉尼亞西南部洪災 44人失聯 州長宣布緊急狀態

社安金明年可望多拿175元 生活成本估調到10.5%

香港與新加坡續簽備忘錄 擴大攜手保障個資

香港新聞組／香港14日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港個人資料私隱專員公署與新加坡個人資料保護委員會今日（13日）簽訂及更新諒解備忘錄，以保持他們現有的聯繫及就保障個人資料擴大合作範圍和加強緊密的合作關係。根據備忘錄，兩個資料保障機構的合作範圍包括就資料保障政策和執法行動交流資訊和分享良好行事方式、在跨境個人資料事件的聯合調查中協調及互相協助，以及在教育和培訓方面進行合作。

文匯報報導，香港個人資料私隱專員鍾麗玲表示，隨着我們踏入一個數據日益全球化的年代，保障個人資料私隱不再局限於個別司法管轄區。備忘錄為兩個資料保障機構之間的工作關係奠定了鞏固的基礎，並且為兩個機構之間的合作建立了進一步的框架。她相信建立一個有效的合作機制對兩個機構從執法行動以至宣傳及推廣公眾教育等方面均會帶來正面影響。

新加坡個人資料保護委員會副專員楊子健亦表示，隨着疫情出現，數碼化加速，數據的產生和流動急速增長。在全球一體化下，與香港及其他司法管轄區建立緊密的合作關係對於加強資料保障方面是不可或缺的。這次簽訂的備忘錄着重資訊交流、在聯合調查中互相協助以及教育方面的合作。

教育 香港 新加坡

上一則

港註冊無人機駕駛員逾萬 運輸局：有助追查偷拍

下一則

業主指違約 香港人書展開幕前夭折 書商：反映現時環境

延伸閱讀

香港現行社交距離措施 再延2周至7月27日

香港現行社交距離措施 再延2周至7月27日
香港新巴明年7月併入城巴 路線大重組覆蓋全港

香港新巴明年7月併入城巴 路線大重組覆蓋全港
美駐港總領事史墨客臨別演說：國安法毀香港自治

美駐港總領事史墨客臨別演說：國安法毀香港自治
中國外交部：美駐港領事史墨客臨別演說是危言聳聽

中國外交部：美駐港領事史墨客臨別演說是危言聳聽

熱門新聞

穿著性感的田媛下地幹活。(取材自自媒體「夜聽訫語」)

濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量

2022-07-06 09:00
中國店家「慶祝」安倍身亡，順勢推出活動，誇張行徑讓人看不下去。取材自微博

中國店家「慶祝」安倍身亡買一送一 自己人也看不下去

2022-07-08 23:13
余秀華和楊櫧策。（取材自微博）

中國腦癱詩人余秀華遭家暴：被老公抽了上百個耳光

2022-07-06 19:37
維權的民眾(右方)與警方及不明白衣人士發生推擠。(取材自微博)

400億存款「被消失」 鄭州3000儲戶血濺街頭維權

2022-07-11 02:30
遇害的南京女大學生李倩月。(取自微博)

南京女大學生謀殺案 被害人男友判死刑

2022-07-07 10:11
斯里蘭卡宣布國家破產，示威者衝進總統府。（歐新社）

斯里蘭卡破產 中國2原因袖手旁觀

2022-07-12 02:28

超人氣

更多 >
劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫

劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫
黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多

黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多
賀錦麗演說 中國武官企圖混入太平洋島國論壇 遭警驅離

賀錦麗演說 中國武官企圖混入太平洋島國論壇 遭警驅離
姓氏太中國曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘

姓氏太中國曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘
CDC：紐約新發確診 最毒的BA.5占2／3

CDC：紐約新發確診 最毒的BA.5占2／3