業主指違約 香港人書展開幕前夭折 書商：反映現時環境

業主突然書面通知稱違反租約須撤走，香港人書展在14日開幕前夭折。（路透）

「山道文化」早前遭貿發局拒絕參與今年香港 書展，原訂聯同另外12間書商於14日起一連7天，在灣仔一商場舉行「第一屆香港人書展」，但13日午收到場地業主「允長置業有限公司」書面通知稱違反租約須撤走。「山道文化」負責人楊子俊稱業主簽約時明確知活動性質，表示極度遺憾，保留追究權利，活動將改在網上舉行。

明報報導，主辦「第一屆香港人書展」的楊子俊表示，因早前遭貿發局拒絕參與香港書展，故5月起籌辦是次活動，並由本月4日至下月3日租用有關場地。他稱，租場之初業主已知悉活動性質及有多個書商參與，當時業主態度配合，認為只要展出書籍合法即可。他說，業主其間有提供多項便利，包括容許他們將場地地址列為「香港人書展」註冊公司的登記地址、讓其在租期前提早布置場地、亦有主動提供展覽承建商聯絡。

據報導，他稱，12日晚起業主態度轉變，至13日午5時前，業主以書面通知稱活動違反租約，包括「不得將場地分租」及「不得利用場地對占有人或訪客構成滋擾、煩惱或危險」，通知他們要即時撤走所有東西，他亦即時知會各參展書商撤走貨品。

報導引述楊子俊稱，已盡最大努力舉行活動，惟最終未能成事，向參展書商致歉，傾向向參展書商退回全額租金 ，稍後會向已購票市民退款。他又稱，今次活動臨時取消，估計將造成數十萬港元損失，包括為活動加印的書籍、運輸費、大型展板及海報印刷費等。他不認同業主終止租約理據，已諮詢律師意見，會保留追究權利。他哽咽道：「若做堅信的事，卻換來這樣的結果，會是清晰信息，反映香港現時的環境。」

報導指出，他透露，為令活動順利舉行，早前已確保場所符合消防及防疫規例，亦有心理準備或遭執法人員巡查，如有書籍被指危害國安須暫時下架，將會配合。他至今無收到任何政府人員就活動接觸他們。

報導稱，參展的獨立書店 「界限書店」店長Minami稱，事前已為參展預購大量書籍，包括文學、經濟、藝術等，盼接觸不同光譜讀者，對業主終止出租感失望及憤怒，認為浪費其籌辦心血，亦構成經濟壓力。「有種文化」負責人Daniel認為「出版自由不應被無故剝削」。

此外，據港媒報導，山道文化與另外至少兩間參展商今年被拒參與書展，他們去年參展期間，有書籍被投訴違反「港區國安法」，調查後投訴不成立。