美點名港15檢控官稱可制裁 波洛西強烈支持 港府批恫嚇

美國國會及行政部門中國問題委員會12日發表研究報告，指香港律政司檢控部門處理中國國家安全有關案件時受到政治干預，並首度點名剛上任的香港律政司司長林定國，建議加強對港制裁。（中通社）

美國「國會及行政當局中國委員會（CECC）」12日發表研究報告，點名香港 律政司15名參與多宗涉「港區國安法 」等案件的高級和前線檢控官，美國及國際社會或需進一步制裁。眾議院議長波洛西 透過發言人稱，「強烈支持」，並說美國在「香港人權與民主法案」下，任何涉及侵犯人權者「必須面對制裁」。

明報報導，港府昨強烈譴責CECC發表報告，批評委員會嘗試恫嚇特區檢控人員，是「卑劣的霸凌行為」。同樣被點名的律政司長林定國重申不擔心受制裁，「我們無所畏懼」，履行職務。

據報導，CECC祕書處12日題為「香港檢控官在政治檢控中有關鍵角色」的研究報告，提及自2019年6月起，香港至少近3000人因國安法及示威相關案件被控。報告點名6名涉國安法或刑事檢控科內「特別職務」的高級檢控官，曾經參與的國安法案件及指控對基本人權的影響，例如民主派初選案等。報告亦提及7名曾處理部分政治案件的前線港府律師，翻查港府電話簿，並無7人姓名。

報導稱，報告無具體描述是否制裁15名檢控官，但在「政策選項」章節中提及，在美國法律下，侵犯人權及破壞香港自治的非美國人可被制裁，而根據聯合國定義，踐行普世人權者被打壓或基於政見被拘押，亦可視為遭「任意拘留」。報告也提及，新任律政司長林定國曾說不怕被制裁，也留意到檢控官在「檢控守則」下有一定酌情權，例如「守則」中提及，如基於社會公正，並非一定需要檢控。

報導指出，曾因襲警罪入獄的美籍律師Samuel Bickett，在CECC聽證會呼籲制裁公務員、檢控官及警員。社工王惠芬說應制裁一把手或高級官員。資深傳媒人程翔在會上建議，廢除1992年生效的「美國─香港政策法」，及加強監察中共在美國本土的活動情况。

報導，港府發言人昨批評，報告點名威脅「制裁」林定國和15名檢控人員，公然踐踏法律公義、粗暴干涉香港事務，並質疑報告指控「反映其小人之心、下流行為」。

法律界立法會議員林新強說，CECC報告有恐嚇成分，有意加入檢控部門的律師難免會有更多考慮，如被制裁以及影響家人的風險。