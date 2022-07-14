香港新增3154確診 抗疫3年公共支出激增

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 第五波疫情 有反彈跡象，香港昨天新增3154宗確診個案，這是近半月來第二次突破3000宗水平。衛生官員在記者會中公布，新增個案中，211宗為海外移入，其餘為本土感染。過去一天多兩名確診者死亡；近半月來，香港的確診案維持在2000至3000宗水平。

文匯報報導，本地確診個案當中，1414宗為核酸檢測確診，1529宗為快測陽性且核酸覆核陽性個案。第五波疫情至今累計9209人不治。

爆發近3年的新冠疫情，令港府的公共支出激增，其中經濟支出由5年前的164億元（港幣，下同，約20.8億美元）激增6.5倍至今年的1067億元（約135.9億美元）。

財經事務及庫務局局長許正宇昨天以書面答覆立法會議員質詢時說，上屆港府在衛生、經濟及社會福利三大範疇的開支激增，分別由2017至18年度的711億元、164億元及703億元，上升至2022至23年度預算的1628億元、1067億元及1200億元。在衛生範疇方面，港府的開支增長主要用於應對新冠疫情。

在經濟範疇上，港府近兩年先後推出兩輪消費券計畫，以提振市場氣氛、刺激消費，從而加速經濟復甦。

此外，澳門 近期疫情嚴峻，截至13日下午3時，通過流行病學調查共跟進2萬人，其中密切接觸者3122人、非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）1萬1077人、次密切接觸者936人、一般接觸者254人及陪同人員767人。另外，昨日新增1宗死亡病例，患者為94歲老婦，患有慢性病，累計4名患者離世。