港府僅加薪2.5% 公務員團體：傷透心 等同減薪

香港示意圖。圖／shutterstock

港府12日決定各級公務員本年度薪酬統一加薪2.5%，港府表示，已充分考慮職方對薪酬調整方案的回應及其他相關因素，鑑於現時香港 經濟前景存有不確定性，預計本財政年度出現赤字，需要審慎處理公務員薪酬調整。有公務員團體形容，有關決定「傷透大家的心」，批評加薪追不到通膨，等同減薪。

香港電台報導，行政長官會同行政會議決定高中低層公務員本年度統一上調薪酬2.5%，生效日期追溯至今年4月1日。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭形容，決定「傷透大家的心」，令到公務員感到非常痛心。

梁籌庭說自從凍薪以來，這幾年累計通膨達5%，現時加薪幅度根本追不到通膨，等同減薪，質疑為甚麼港府不跟隨機制調整或中間落墨加薪4%至4.5%。

他指出，機制調查得出的加幅並非員方要求，而是反映市場情況，去年私人市場薪酬已增加了那麼多，公務員調整薪酬已屬滯後，擔心如果今年經濟不好，一定會反映在明年的調查。如果明年出現負數，公務員薪酬調整就要面對有關情況。

梁籌庭說，中下層公務員尤其非常失望，之前因共度時艱而決定凍結薪酬兩年，呼籲當局要體諒中下層公務員。梁籌庭促請局方向所有公務員團體解釋決定，以及如何看待薪酬調整機制，如多年不跟從機制，是否仍有存在價值。