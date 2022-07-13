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香港新巴明年7月併入城巴 路線大重組覆蓋全港

香港新聞組／香港13日電
香港城巴和新巴合併專營權，新巴將併入城巴，目前各營運近百條線，部分路線的行程重疊或相近，預料路線將會大重組。（中新社）
香港城巴和新巴合併專營權，新巴將併入城巴，目前各營運近百條線，部分路線的行程重疊或相近，預料路線將會大重組。（中新社）

香港專營巴士市場將有大改變。行政長官會同行政會議昨日決定，批出三個新巴士專營權，為期10年，將於明年7月1日起，統一以城巴服務市民，提供一個覆蓋全港的巴士網絡。

大公報報導，已有24年歷史的新巴，明年7月1日將併入城巴的新公司。城巴新巴的母公司「匯達交通」計畫整合現有路線，積極開拓屯門、北區、將軍澳等新發展區的巴士業務，承諾合併後兩年內，不會裁減前線員工，也不會調整收費，維持現有薪酬待遇。

城巴及新巴過去主要扎根港島區，但運輸及物流局提交立法會文件顯示，兩巴關注近年鐵路網絡擴張，加上預計港島區人口將減少，打擊該公司業務，故兩巴合併後，冀營運路線進一步「過海」。

行政長官會同行政會議昨日決定，向龍運巴士和城巴（機場及北大嶼山），批予為期10年的新專營權，將於2023年5月1日生效，有效期至2033年5月1日。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

城巴（香港島及過海巴士）現有的專營權，將提早於明年7月1日屆滿，新巴的專營權亦會提早在同日到期。新批出的第三個專營權，將涵蓋現有城巴及新巴的兩個巴士網絡，名為「城巴有限公司（市區及新界巴士網絡專營權）」，有效期至2033年7月1日。

「匯達交通」主席張坤昨表示，合併後10年將投資逾35億港元（約4.45億美元）用作改進設備、改善及興建新巴士廠等，又承諾合併後首兩年，不會更改新巴及城巴員工待遇及條款，不會裁減前線員工，也不會調整收費，但會整合及統一路線收費表。

新巴及城巴現時各營運近百條線，部分路線的行程重疊或相近。有港島區居民擔心，若有整合，將來或只會保留較貴車費的路線，等同變相加價，另外削減重疊路線後，將來錯過一班車，等車時間可能較現時更長。

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