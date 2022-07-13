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香港現行社交距離措施 再延2周至7月27日

香港新聞組／香港13日電
港府12日宣布現行社交距離措施再延兩周至27日，圖為旅客12日抵達香港機場。（歐新社）
港府12日宣布現行社交距離措施再延兩周至27日，圖為旅客12日抵達香港機場。（歐新社）

港府12日宣布延續現行社交距離措施多兩周至27日，港府會審慎考慮下一階段的社交距離措施，務求在維持社會日常運作的同時，防範疫情反彈的風險。此外，特首李家超說，標紅黃碼僅適用於確診者及酒店檢疫人士，不用於非抗疫範圍，目的是把防疫的限制精準地降至最低程度，以免影響多數人正常生活；但有立法會議員擔心具追蹤功能或成為政治工具。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

香港電台報導，當局說，近期每日新增個案在4位數字徘徊，現時留院接受治療的確診者亦接近1000人。考慮到當前疫情發展，並平衡社會和經濟活動的需要，決定於下一個14天周期維持現行社交距離措施，暫時不放寬。

港府說，容許所有餐飲及表列處所在嚴格執行「疫苗通行證」和「安心出行」等要求下繼續營業。市民於交通工具和指明公眾地方佩戴口罩，以及在公眾地方禁止群組聚集等要求，亦將維持不變。

港府12日宣布現行社交距離措施再延兩周至27日，圖為港人在購物中心掃描「安心出行...
港府12日宣布現行社交距離措施再延兩周至27日，圖為港人在購物中心掃描「安心出行」。（美聯社）

大公報報導，香港新冠疫情持續，昨日新增2769宗確診個案，港府為加強疫情防控，擬在「安心出行」推出實名制及引入「紅、黃碼」識別確診者，但有立法會議員擔心具追蹤功能或成為政治工具，或限制一些銀行存款用戶自由出入，李家超強調，香港處理疫情一定符合法律，「如任何人嘗試在這方面製造事端，大家亦不需相信」。

特首李家超昨日在行政會議前強調，「紅、黃碼」僅適用於確診者及酒店檢疫人士，其他人士不受影響，也不會用作非抗疫用途。李家超又表示，港府將會委任專家顧問組，聆聽他們在數據和科學方面的意見。

李家超昨天進一步說明有關安排，他表示，第五波疫情超負荷地推倒港府不同的系統，因此引入「紅、黃碼」，把防疫抗疫的規限，以精準方法盡量減至最低，從而讓大部分人在不需要規範之下進行活動，又容許進行一些點對點的活動。

此外，港媒報導，中大醫學院昨日起進行全港首個大型長新冠研究，以網上問卷形式調查新冠康復者出現後遺症的情況，以幫助港府制定相關醫療及社會政策。

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