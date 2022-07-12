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質疑法院側重國安 港學者：過分順從行政

香港新聞組／香港12日電
香港國安法頒布，至今已實施兩年多。圖為繁忙的旺角街頭。（中新社）
香港國安法頒布，至今已實施兩年多。圖為繁忙的旺角街頭。（中新社）

過去兩年，香港法院處理國安法下多宗控罪，對此現象，港大法律學院兼任教授陳文敏在近期一篇論文中質疑，香港法院過分側重國家安全或公眾秩序，對行政當局過分順從（deferential）。

明報報導，陳文敏表示，雖然順從當局可令法院免於北京一時的批評，但公眾對法院失去信心，最終同樣破壞司法獨立，甚至造成更大破壞。

報導稱，司法機構回覆查詢稱，基於司法獨立原則，不會評論個別案件，也不會評論包括國安法在內的任何現行法例、公共政策和社會問題，以免影響日後法庭處理法律爭議的專業和獨立性。司法機構重申，包括國安法指定法官在內的所有法官和司法人員均須緊守司法誓言，不論處理任何案件，須獨立和專業地以法律和證據為依據，別無其他考慮。

報導指出，陳文敏在台灣《中研院法學期刊》撰文表示，近年終審法院更傾向接受北京及港府對法例的解讀，而國安法生效後，法院先後推翻保釋假定、陪審團審訊權利。他說，有人或認為順從態度可令司法機構免受攻擊，在較不敏感案件得以保留司法獨立，但司法順從的破壞力是難以察覺及持久。他指出，國安法下反對派遭剷除，公民社會被摧毁，當法庭也變得愈來愈順從，反問除一國兩制之名，還剩下什麼？

報導稱，國安法目前經庭審的定罪率是100%，但陳文敏認為，在國安法下仍有抗辯空間。他稱法院雖難以質疑國安法控罪的合憲性，但仍可收窄國安法控罪，令其符合國安法中第4及5條有關保障人權的條款。此外，他認為法院仍有空間運用普通法原則，例如嚴格根據條文解讀、要求證明被告的犯罪意圖、不假定有罪推定等。在程序及證據上，他說查找事實、證明犯案行為與控罪的關聯性，刑事案件定罪門檻也相當重要。

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