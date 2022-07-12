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香港行會12日拍板 公務員加薪2.5%難改 工會被勸低調

香港新聞組／香港12日電
行政會議上周建議公務員劃一加薪2.5%，制度內的「反對聲音」，據傳短短幾日已消散。（中通社）
行政會議上周建議公務員劃一加薪2.5%，制度內的「反對聲音」，據傳短短幾日已消散。（中通社）

香港行政會議上周建議公務員統一加薪2.5%，引起多個公務員團體不滿，有工會形容是「侮辱性加幅」，警察員佐級協會主席林志偉更稱「極度不滿」，要求約見特首李家超。不過，這些制度內的「反對聲音」，短短幾日已消散，據聞有工會代表收到溫馨提示，希望他們以大局為重，接受加幅。

香港01報導，行政會議12日開會，就公務員加薪方案最後拍板，多名行會成員均說2.5%是合適加幅，難有調整。行會成員湯家驊表示，明白公務員感到失望，但方案已考慮港府財政、通漲等因素，而且低層公務員加幅亦比薪酬趨勢淨指標的2.04%為高，相信加幅不會有變。

統一加薪方案上周出爐後，多個工會大表不滿，其中香港公務員總工會主席馮傳宗批評方案是「侮辱性加幅」；警察隊員佐級協會主席林志偉亦對於加薪方案「極度不滿」，認為薪酬趨勢調查若只供港府參考，便無須浪費人力、職管雙方時間參論，又要求約見李家超。

不過，據聞部分工會代表收到提示，希望他們理解港府決定、顧全大局，結果工會態度軟化，變得低調，未再提出約見或公開批評。有代表則認為公務員加薪議題已「高度政治化」，滲入各方力量，對此感無奈。

馮傳宗接受查詢時表示，今日去信公務員事務局局長，希望代為向特首轉達意見，該會期望港府從善如流調高加幅，認為這是「誠意的展現」；若港府最後決定維持2.5%加幅，亦希望與各公務員講解加薪機制日後如何處理。

行會明日通過加薪方案後，13日交由立法會公務員及資助機構員工事務委員會討論，之後再交由財務委員會審批，生效日期追溯至今年4月1日。

另外，李家超港府上任近兩星期，據悉行會明早開會後將放暑假，至8月23日復會。

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