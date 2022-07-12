港增7死 9月每日確診入院人數恐激增9倍

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 昨日新增2863宗新冠肺炎確診個案（包括252宗輸入個案），再多7名確診者死亡，是近月最多；危殆個案也由過去每日兩三宗的低單位數字，上升至近日八九宗，甚至雙位數，醫務衛生局局長盧寵茂表示，現時每日最多150人入院，根據港府的推算，若情況持續，最壞情況是，9月上旬至中旬的每日入院數字最多為1437人，比現時激增約9倍，公立醫院屆時需調動5000至11500張病床應急，故醫管局已制定應急方案，務求在48小時內調動2000張病床接收確診者，一星期調動5000張病床，占整體四分之一，屆時或會影響非緊急服務。

文匯報報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在疫情 簡報會上表示，2863宗確診個案中包括多宗帶變異病毒的個案，單是BA.2.12.1個案就再多36宗，當中有19宗源頭不明個案，至於BA.4或BA.5個案則新增19宗，6宗源頭不明。學校方面，昨天接獲627宗陽性個案，包括527名學生及100名職員，涉及454間學校。此外，再多1間院舍出現確診個案，涉及香港中國婦女會黃陳淑英紀念護理安老院，有1名院友染疫，密切接觸院友和員工需隔離檢疫。

出席簡報會的盧寵茂指出，香港每日新增確診個案由5月底的三位數字，一直上升至四位數字，過去幾日都徘徊在接近每天3000宗，個案增加後醫管局承受愈來愈大的壓力。同時，每日新增的危殆或嚴重個案，由6月初，每日兩三宗的低單位數字，升至過去幾日的每日八九宗，甚至出現雙位數字。

現時每日入院人數大概最多是150人，仍留醫的確診者由6月初的約300人增加至昨日的957人。他表示，雖然目前疫情對公共醫療影響極輕微，但醫管局已為疫情惡化做最壞打算，若兩周後每天入院病人由目前少於150人增加至最多312人，就會啟動約1300張隔離病床，令新冠病人接診能力倍增至2500人，屆時約25%非緊急服務會受影響。若疫情按目前速度持續惡化，4周後會再啟動2500張病床，新冠病人接診能力倍增至5000人。

此外，院舎人手不足的情況存在多年，新冠疫情衝擊下，院捨人手短缺更嚴峻。為紓緩院捨人手荒應對疫情，港府於今年3月放寬院捨透過「補充勞工 計畫」輸入護理員的部分規定，為期3個月，獲批的申請涉及3000多名護理員，不過安老服務協會主席陳志育表示，3000多個輸入勞工的名額，至今仍有約2000人未到香港，陳志育促請相關部門簡化及加快相關手續程序，讓獲批的護理員可以盡快赴港工作。