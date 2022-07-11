港5月通膨1.2% 基本食品價飆 鮮果魚菜蛋年漲逾1成

香港5月份通膨率按年升1.2%，表面升幅溫和，但25項基本食品價格在過去一年均錄得升幅，其中5項包括鹹水魚、淡水魚、新鮮蔬菜、鮮果及雞蛋的價格升幅均逾一成。圖為市民於食肆內用膳。（中通社）

香港 5月通膨率按年升1.2%，在全球多國通膨直逼雙位數之際，表面上香港升幅溫和，但統計處食品價格類別數據列出的26項基本食品價格走勢，有25項在過去一年均錄得升幅，其中5項包括鹹水魚、淡水魚、新鮮蔬菜、鮮果及雞蛋的價格升幅均逾一成。

明報報導，有經濟學家分析指，由於香港尚未通關，有酒店釋出房間予低收入人士長租，促使私人物業業主減租，令住屋開支下跌，拖低通膨率，但未必反映劏房等基層戶租金 實際情況，而基本食品乃基層主要生活成本，基層負擔只會更重。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

報導稱，根據統計處5月份消費物價數據，食品、菸酒、衣履、耐用物品、雜項物品、交通、雜項服務等物價指數 全錄升幅，其中以衣履和食品（包括出外用膳及基本食品）按年升幅最大，分別升5.6%及4%。本報分析26組基本食品的物價指數按年變動，除豬肉跌13.9%，其餘25組皆上升，當中鮮果升幅最高，達15.7%，淡水魚價升15.4%，鹹水魚、新鮮蔬菜和蛋也錄得逾10%升幅。

據報導，若按統計處列舉的選定食品平均零售價格例子，個別食品平均零售價格升幅更驚人，例如鮮橙每個零售價由去年5月的5.3元（港幣，下同，約0.67美元）加至今年5月的6.5元，加幅22.6%；番茄每公斤由16.6元加至21.2元，加幅高達27.7%；紅衫魚每公斤由118.8元加至144.1元，加幅21.3%。

報導指出，相對於全球通膨高企，香港整體通膨率溫和，但有基層市民表示未能從通膨緩和中感到紓困。有劏房戶表示，劏房租金不單未曾下調，業主更趁租管生效前加租近一成，但新冠疫情下家庭收入不穩定，兩年無加人工甚至曾因染疫停工，同時物價飆升，「超市一年前30元10包公仔麵（即食麵），現在32元8包」，嘆生活負擔沉重。

報導，社區組織協會副主任施麗珊認為，統計處的數字無法反映基層通膨水平，「加租都起碼百分之十幾，水電也是，他們的通膨隨時升十幾%」，今年提供的食物援助較去年升兩成。