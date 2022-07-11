港人「上車」難 財爺：不排除重推一手樓空置稅

港府會否重推一手樓空置稅，財政司司長陳茂波說，有需要時會做應該做的事。（中通社）

港府日前宣布成立土地房屋供應統籌組（統籌組）、公營房屋項目行動工作組，兩個工作小組專責處理房屋問題，負責主持統籌組的財政司司長陳茂波昨在網誌指出，統籌組全面監督土地發展項目各個環節，統籌整合審批流程，釋放私人土地發展潛力，亦會確保港府高層適時介入過程中所出現的問題，為發展掃除障礙。至於港府會否重推一手樓空置稅，陳茂波說，將密切留意相關情況，有需要時會做應該做的事。

香港 01、大公報報導，陳茂波昨出席電台節目時承認，香港目前樓價是一般人難以負擔，正全速推動土地供應和房屋發展，幫助有能力的港人「上車」。他表示，要解決土地房屋供應緊絀，土地供應一定要源源不絕，統籌組會負責大量跨部門統籌工作，包括推動「北部都會區」和「明日大嶼」發展。

陳茂波在網誌說，統籌組的工作範圍包括住宅、商業、社福及社區設施用地等的供應，以及公、私營房屋的供應。統籌組會協調所有相關的政策局和部門在土地發展和房屋供應方面的工作；持續檢視各個造地項目由研究至土地平整各階段工作的進展；制訂並定期公布未來十年可供發展土地（「熟地」）的供應預測；督導各項精簡發展程序的法例修訂工作；避免不同部門重複執行性質相似的程序；授權部門同步進行某些程序等，縮短從規畫到可供發展「熟地」的時間等。此外，統籌組亦會制訂有助釋放私人土地發展潛力的方案，全方位加快土地房屋供應。

發展局局長甯漢豪在昨日發表的上任後首篇「局長隨筆」中指出，推進土地和房屋供應，是本屆港府優先處理的課題之一。要更加努力將已經推展的政策和計畫落到實處，並更努力開拓更多土地來源、推展舊區更新，從而改善市民的生活，為香港長遠的發展創造條件。她說，希望帶領團隊在土地發展的工作上做到提速、提量、提質、提效。