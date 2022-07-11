流失擴大 港中小學生年少2.5萬人 有校長料移民未見頂

2021/22學年，小學及中學學生流失率分別擴大至2.99%及4.32%。圖為香港小學生離開學校。（中新社資料照片）

教育局 最新公布的2021/22學年「學生人數統計報告書」顯示，截至去年9月，一年內中小學流失約2萬5400名學生。依此推算，小學及中學學生流失率分別擴大至2.99%及4.32%。有小學校長稱，不少學生學期中舉家移民 ，料暑假為高峰期，相信學生流失未見頂。

明報報導，有學者認為學生流失背後或反映大量家庭離港，意味勞動力人口亦減少，長遠加重人口老化下的社會負擔。教育局回覆查詢稱，中小學學額需求受多項因素影響。

報導稱，教育局每年發布「學生人數統計報告書」，臚列全港幼稚園及中小學學生人數等數據。假設學生每年在港就學升班，比較2021年小一至中六與2020年幼稚園K3至中五學生數目，推算出同一批學生減少2萬5376人，換言之，這批流失學生或不再在港讀書。

根據最新報告書，小學連續兩年錄得學生淨流失，數據反映去年流失1萬749人，流失率由2020年1.6%，進一步擴大至去年2.99%。中學生人數跌幅則由2020年2.84%，擴至去年4.32%，流失1萬4627人。按級別看流失情况，高中級別仍是「重災區」，高小跌幅亦擴大。流失率最高的是7.01%的中六級，減少3465名學生；其次為中五（流失率6.88%），隨後為小六（5.53%）。

資助小學校長會名譽主席張勇邦稱，不少學生學期中途舉家移民，料跌勢未見頂，相信隨各地疫情 緩和，暑假或是移民高峰。他期望當局在學生人口下跌時落實全區小班教學等。

港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝稱，學生流失意味不少人舉家離港，部分是勞動人口，預視老人撫養比率持續惡化。他希望新一屆港府認真思考「離港的家庭對香港有何擔心」，有效回應問題，始能「止血」。