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香港警察學院結業 首次全面用中式步操 改普通話口令

香港新聞組／香港10日電
香港警察學院9日舉行結業會操，首次以中式步操進行，特首李家超（最左）在典禮中檢閱畢業的見習督察和學警。（中通社）
香港警察學院9日舉行結業會操，首次以中式步操進行，特首李家超（最左）在典禮中檢閱畢業的見習督察和學警。（中通社）

香港警察學院昨日舉行結業會操，第一次全面以中式步操進行，改普通話口令，充分體現警隊對國民身分認同及對國家的歸屬感。

大公報報導，行政長官李家超擔任檢閱官。他致辭時引用習近平主席7月1日發表重要講話中提到，「香港不能亂，也亂不起」，指出必須防患未然，穩定是所有事情的基礎，沒有穩定，發展無從說起。他寄語結業學員在遇到挑戰與困難時無忘初心，不為艱險而退縮，不為磨難而低頭。

香港警察學院昨日舉行結業會操，共31名督察及83名警員畢業。行政長官李家超及夫人，連同駐港國安公署署長鄭雁雄、中聯辦副主任羅永綱、外交部特派員公署副特派員方建明、警務處處長蕭澤頤及市民出席了結業禮。

李家超上任後首度重返警察學院擔任結業會操檢閱官，他致辭時向學員表示，自己在45年前站在同一位置參加結業會操，今次以行政長官身分再到這個充滿回憶的地方，心情既興奮又鼓舞，並祝賀學員正式畢業，正式肩負充滿意義的責任和使命。

李家超強調，以往中式步操只會在節日慶典升旗禮等特定禮儀場合上採用，但今次警察學院結業會操首次全面以中式步操進行，改普通話口令，有特別意義，充分體現警隊對國民身分認同及對國家歸屬感，亦代表對國家所託及忠誠的莊嚴承諾。

李家超最後強調，港府要團結，社會要團結，同為香港開新篇。他寄望結業學員努力不懈，不斷求進，讓家人驕傲，讓自己所創造的社會價值而自豪，傳承警隊精益求精的精神，在不同的工作崗位全力以赴，令香港繼續成為世界上最安全的城市之一。

香港 警察 習近平

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